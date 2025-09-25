हेमा मालिनी के सामने नॉनवेज नहीं खाते धर्मेंद्र, वजह जान कहेंगे ये होता है सच्चा प्यार

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बॉलीवुड के दिग्गज जोड़ियों में से एक हैं. यह दोनों भले अब किसी भी फिल्म में साथ नजर ना आते हों, लेकिन पति-पत्नी की इस जोड़ी आज भी खूब पसंद किया जाता है. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी से जुड़े कई किस्से भी सुनने को मिलते रहते हैं. इस दिग्गज जोड़ी से जुड़ा एक किस्सा अब इन दोनों की बेटी एक्ट्रेस ईशा देओल ने शेयर किया है. धर्मेंद्र और उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के खान-पान और संस्कृति में काफी अंतर है. मांसाहारी खाने के शौकीन धर्मेंद्र दिल से पंजाबी हैं, जबकि 76 साल की उम्र में भी हेमा मालिनी अपनी दक्षिण भारतीय जड़ों को कायम रखती हैं.

हाल ही में एक इंटरव्यू में उनकी बेटी ईशा देओल ने अपने माता-पिता की खान-पान की आदतों के बारे में बताया. ईशा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, "मेरे पापा मम्मी की पसंद का बहुत सम्मान करते हैं. जब भी वे उनके साथ होते हैं, वे शाकाहारी भोजन खाते हैं." ईशा ने आगे कहा कि जब वे कहीं बाहर जाते हैं, तो धर्मेंद्र कभी-कभी मांसाहारी भोजन करते हैं. "लेकिन वे इसे दूसरे कमरे में खाते हैं, क्योंकि मम्मी को उसकी गंध बर्दाश्त नहीं होती."

ईशा का खान-पान भी उनकी मां से काफी प्रभावित है. उनकी रोजमर्रा की डाइट में इडली, सांभर, डोसा-चटनी और दही-चावल शामिल हैं. उनकी बेटियों (राध्या और मिराया) को भी ये व्यंजन पसंद हैं और वे हफ्ते में कम से कम तीन बार इडली, सांभर और चटनी बनवाने को कहती हैं. देओल परिवार की गतिशीलता एक बार फिर सुर्खियों में आई, जब धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर का पुराना बयान वायरल हुआ. उन्होंने कहा था कि कोई भी पुरुष उनकी तुलना में हेमा मालिनी को पसंद करेगा.

हेमा मालिनी ने अपनी आत्मकथा में बताया कि उन्होंने कभी धर्मेंद्र के जूहू वाले मूल घर का दौरा नहीं किया, हालांकि उनका बंगला वहां से कुछ ही मीटर दूर है. इसी किताब में ईशा ने बताया कि जब उन्हें अपने पिता की दो शादियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने इसे सहजता से स्वीकार किया. उन्होंने कहा, "मुझे कभी इस बात का बुरा नहीं लगा. मेरे माता-पिता ने हमें कभी असहज महसूस नहीं होने दिया." धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के चार बच्चे हैं - सनी, बॉबी, विजेता और अजीता. बाद में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की, जिनसे उनकी दो बेटियां, ईशा और अहाना हैं.