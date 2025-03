क्रिकेट के बाद अब एक्टिंग की दुनिया में दम दिखाने आया ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, डैशिंग लुक हुआ रिलीज

ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वॉर्नर ने क्रिकेट के मैदान में खूब चौके छक्के जड़े हैं. क्रिकेट फील्ड में दर्शकों को इंप्रेस करने के बाद डेविड वॉर्नर अब दूसरी पारी फिल्मी मैदान में शुरू करने वाले हैं. इस नई पारी के लिए डेविड वॉर्नर ने साउथ इंडियन मूवी को चुना है. वैसे भी साउथ इंडियन मूवीज का क्रेज अब सिर्फ साउथ इंडियन स्टेट तक सीमित नहीं रहा है. इन फिल्मों का जादू देश और दुनिया दोनों जगह खूब देखा जा सकता है. जिससे डेविड वॉर्नर भी नहीं बच सके हैं. साउथ इंडियन मूवी में काम करने के ऐलान के बाद अब मूवी मेकर्स ने फिल्म में उनकी पहली झलक भी रिलीज कर दी है.

ऐसा है फर्स्ट लुक

After shining and leaving a mark on the ground, it is time for him to shine on the silver screen ????????



Introducing the widely loved @davidwarner31 to Indian Cinema with #Robinhood in an exciting cameo ❤‍????



GRAND RELEASE WORLDWIDE ON MARCH 28th.@actor_nithiin @sreeleela14… pic.twitter.com/mVbvNMvouP