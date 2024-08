अजय देवगन की औरों में कहां दम था का हुआ अक्षय कुमार की सरफिरा से भी ज्यादा बुरा हाल, फर्स्ट डे फर्स्ट शो हुए कैंसिल

Auron Mein Kaha Dum Tha: अजय देवगन और तब्बू की औरों में कहां दम था सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. लंबे समय से बात इन दोनों कलाकारों की पर्दे पर रोमांटिक जोड़ी देखने को मिली है. बीते दिनों औरों में कहां दम था का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली. अब रिलीज होने के बाद पहले ही दिन अजय देवगन और तब्बू की फिल्म का काफी बुरा हाल होता दिखाई दे रहा है. औरों में कहां दम था का कई जगह पर फर्स्ट डे फर्स्ट शो कैंसिल तक हो गई हैं. इस बात का दावा खुद को फिल्म क्रिटिक्स कहने वाले एक्टर केआरके ने किया है.

केआरके बॉलीवुड के उन कलाकारों में से एक हैं, जो फिल्मों और बॉलीवुड कलाकारों को लेकर सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय देते हैं. केआरके सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह अपने फैंस के लिए खास पोस्ट भी शेयर करते रहते हैं. उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर बताया है कि कई जगहों पर औरों में कहां दम था के सुबह के पहले दिन के शो 98 फीसदी तक कैंसिल हुए हैं.

केआरके ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'आज अजय देवगन की फिल्म औरों में कहां दम था रिलीज हुई है. दर्शक न होने की वजह से पूरे इंडिया में मॉर्निंग शो के 98 फीसदी शो कैंसिल हो गए हैं. यह पहले शो के लिए ब्लॉकडिजास्टर है.' सोशल मीडिया पर केआरके का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. कई सोशल मीडिया यूजर्स पोस्ट पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस लिहाज से देखा जाएगा तो अजय देवगन और तब्बू की औरों में कहां दम था का अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा से भी ज्यादा बुरा हाल हुआ है. सरफिरा के फर्स्ट डे फर्स्ट शो की औरों में कहां दम था से ज्यादा टिकटें बिकी थीं.

Today @ajaydevgn film #AuronMeinKahanDumTha is released. And all over India 98% morning shows are cancelled because of no audience. It's a BlockDuster by very first show.