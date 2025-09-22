विज्ञापन

एटली की वाइफ की 10 फोटो, 5वीं देख कहेंगे- बॉलीवुड में क्यों नहीं की एंट्री 

शाहरुख खान की जवान के डायरेक्टर एटली की वाइफ प्रिया भी साउथ इंडस्ट्री का जाना माना नाम हैं, जिनकी 10 तस्वीरें आपका दिल जीत लेंगी. 

Read Time: 3 mins
जवान डायरेक्टर एटली की वाइफ की 10 फोटो
नई दिल्ली:

दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर निर्देशक एटली, जिन्होंने शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान को भी डायरेक्ट किया है.  रविवार को अपना 39वां जन्मदिन मनाया.  इस मौके पर उनकी पत्नी प्रिया ने भी उनके लिए एक खास पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस पोस्ट में प्रिया ने एटली और उनके बेटे की कुछ तस्वीरें शेयर की. इसमें प्रिया ने एटली को 'एक अद्भुत पिता और पति' बताया है. प्रिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, "मेरे दिल की धड़कन, मेरी शांति, मेरी ताकत और मेरी दुनिया- एटली को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. आज भी मुझे यह सच नहीं लगता कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं जो तुम्हें अपना कह सकती हूं. तुमने मेरी ज़िंदगी को प्यार, मुस्कान और हमारे प्यारे बेटे से भर दिया है. तुम्हें एक बेहतरीन पति और अद्भुत पिता के रूप में देखकर मेरा दिल गर्व और खुशी से झूम उठता है. शब्दों में इस भावना को व्यक्त करना असंभव है. मीर और मैं तुम्हें बेपनाह प्यार करते हैं. जन्मदिन मुबारक, एटली! भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें."

एटली ने 9 नवंबर 2014 को प्रिया से शादी की. इनका एक बेटा भी है, जिसका नाम मीर है. 

एटली की वाइफ का पूरा नाम कृष्णा प्रिया है,जो एक पॉपुलर इंडियन एक्ट्रेस हैं. वह तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हुई नजर आ चुकी हैं. 

वह 2001 में उन्होंने डेब्यू किया था और "आई एम नॉट अ सेंट" (2010) और "रेड चिलीज़" (2009) में उनकी एक्टिंग के लिए जाना जाता है. 

इसके अलावा उनकी क्राइम थ्रिलर "सोन पापड़ी" (2015) बिजनेस के मामले में सफल रही और उन्हें पॉपुलैरिटी हासिल हुई. 

मलयालम फिल्म "ओट्टायाल पाठा" (2016)और 2021 में फिल्म "अर्ध शताब्दीम" में वह नजर आईं. 

एटली की बात करें तो उन्होंने फिल्म निर्माता एस शंकर के सहायक के रूप में अपना करियर शुरू किया था.

2013 में फिल्म ‘राजा रानी' से बतौर निर्देशक फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था.  एटली को ‘थेरी', ‘मर्सल' और ‘बिगिल' जैसी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है.

2023 में एटली ने शाहरुख खान की फिल्म ‘जवान' से बॉलीवुड में कदम रखा. इसके लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड भी मिला था.

