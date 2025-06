ब्रिटेन गॉट टैलेंट के फिनाले में पहुंची थी भारत की बेटी, 9 साल की बिनीता ने बढ़ाई देश की शान

असम की बिनीता छेत्री ने ब्रिटेन गॉट टैलेंट 2025 में शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों की वाहवाही बटोरी और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को इंप्रेस किया. मुख्यमंत्री ने नौ साल की बिनीता को वैश्विक मंच पर भारत को गौरवान्वित करने के लिए बधाई दी. शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर बिनीता का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह ब्रिटेन गॉट टैलेंट के फाइनल में अपने साथी कंटेस्टेंट्स के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं.

असम के सीएम ने अपने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, "शान के लिए नृत्य करते हुए. ब्रिटेन गॉट टैलेंट के फाइनल में तीसरी पोजीशन हासिल करने पर हमारी अपनी बिनीता छेत्री को बहुत-बहुत बधाई. उनके प्रदर्शन ने ब्रह्मपुत्र से लेकर टेम्स तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और हम सभी को गौरवान्वित किया."

वायरल क्लिप में उनका नाम दूसरे रनर-अप के तौर पर अनाउंस किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय रियलिटी शो में तीसरी पोजीशन हासिल कर रही हैं. जब एंकर ने उनका एक्सपीरियंस पूछा तो उन्होंने कहा, "मैं खुद पर बहुत खुश और गर्व महसूस कर रही हूं और यह सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है." जब दर्शकों ने उनके लिए ताली बजाई और ताली बजाई, तो नौ वर्षीय बिनीता ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया.

Dancing her way to glory 🎊



Many congratulations to our very own #BinitaChetry on securing the 3rd spot at #BGTFinal.



Her performances have mesmerized audiences from the Brahmaputra to the Thames and made us all proud.



I wish her all the best for her future endeavours ❤️ pic.twitter.com/jBhAcJwGb8