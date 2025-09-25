विज्ञापन

आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का जादू दुनिया भर में, 'गफूर' की धुन पर 'गॉसिप गर्ल' के चक बैस थिरके

'गॉसिप गर्ल' में अपनी मशहूर भूमिका के लिए पॉपुलर चक बैस और 'व्हाइट गोल्ड' और 'सन ऑफ रैम्बो' में अपने शानदार किरदारों के लिए जाने जानें वाले एड वेस्टविक ने हाल ही में सीरीज़ के वायरल ट्रैक गफूर' पर डांस करके सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का जादू दुनिया भर में, ‘गफूर’ की धुन पर ‘गॉसिप गर्ल’ के चक बैस थिरके
आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का जादू दुनिया भर में
नई दिल्ली:

'गॉसिप गर्ल' में अपनी मशहूर भूमिका के लिए पॉपुलर चक बैस और 'व्हाइट गोल्ड' और 'सन ऑफ रैम्बो' में अपने शानदार किरदारों के लिए जाने जानें वाले एड वेस्टविक ने हाल ही में सीरीज़ के वायरल ट्रैक गफूर' पर डांस करके सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. MVM एंटरटेनमेंट नॉर्थ अमेरिका के जरिए पोस्ट किए गए एक वीडियो में एक्टर को डांस करते हुए देखा जा सकता है. साथ ही इस वीडियो का कैप्शन में गया है “चक बैस X बैड्स ऑफ बॉलीवुड”. यह क्लिप इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर वायरल हो गया है और देखते ही देखते फैंस का फेवरेट भी बन चुका है. इस तरह से अब इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंस भी 'ग़फूर' पर डांस कर उसे ग्लोबल एंथम का रूप देते नजर आ रहे हैं. 

वहीं, आर्यन खान की नेटफ्लिक्स पर पहली बोल्ड सीरीज लगातार चर्चा में बनीं हुई है. नेटफ्लिक्स इंडिया पर नंबर 1 पोजीशन पाने के बाद, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' अब दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. फैंस भी इसे मजेदार सटायर, ड्रामा, और शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, संग दूसरे स्टार्स के ज़बरदस्त कैमियो की भी तारीफ़ कर रहे हैं. इन सब के बीच, इस सीरीज़ ने न्यूयॉर्क के आइकॉनिक टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर भी अपनी जगह बनाई, जो बॉलीवुड के ग्लोबल प्रेजेंस के लिए एक ऐतिहासिक पल है.

एड वेस्टविक (जो कि चक बैस के नाम से भी मशहूर हैं) के ग़फूर गाने पर डांस करने और दुनिया भर के फैंस के इसमें शामिल होने के साथ, आर्यन खान की सीरीज़ 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने ऑफिशल तौर पर सरहदों को पार कर लिया है. इससे यह साबित हो गया है कि आर्यन का डेब्यू सिर्फ एक सीरीज़ नहीं है, बल्कि एक कल्चरल मूवमेंट बन गया है.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को आर्यन खान ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जबकि गौरी खान इसे रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस कर रही हैं. इस सीरीज में लक्ष्य लालवानी, बॉबी देओल, मोना सिंह, राघव जूयाल, अन्या सिंह, मनोज पहवा, मनीष चौधरी, सहेर बम्बा, गौतमी कपूर, राजत बेदी और अन्य जैसे स्टार कलाकार शामिल हैं. यह सबसे ज्यादा इंतेज़ार कियाबजा रहा शो नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर 2025 को प्रीमियर हो चुका है.
 

