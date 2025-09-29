आर्यन खान ने पापा के हिट नंबर पर किया डांस, वीडियो देख कर फैंस बोले- ये तो शाहरुख की फोटो कॉपी है...

शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से फिल्मी दुनिया में कदम रख लिया है. यह सीरीज बीती 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. सीरीज को आलोचक खूब सराह रहे हैं. आर्यन खान अपनी इस सीरीज से खूब चर्चित हो रहे हैं और अपने पिता के फैंस के बीच छा गए हैं. सोशल मीडिया पर अब आर्यन खान के डुप्लीकेट भी वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं. अमिताभ बच्चन, सलमान खान और अजय देवगन के बाद अब आर्यन के डुप्लीकेट भी सोशल मीडिया पर नजर आने लगे हैं. इस वीडियो में आप आर्यन का डुप्लीकेट देख सकते हैं.



आर्यन खान का डुप्लीकेट (Aryan Khan Doppelganger Video)



वीडियो में देखा जा रहा है कि एक शख्स एआई टूल के जरिए आर्यन खान का हमशक्ल बना है और गाने 'एक लड़की की तुम्हें' पर खूबसूरत डांस कर रहा है. देखने में यह फैन बिल्कुल आर्यन खान की तरह दिख रहा है. अब इस वीडियो पर लोग भी प्यारे-प्यारे कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. इस वीडियो पर 20 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं और कमेंट बॉक्स लोगों के कमेंट से भर चुका है. कईयों ने तो कमेंट बॉक्स में आर्यन खान के लिए रेड हार्ट इमोजी भी शेयर किये हैं. चलिए पढ़ते हैं जनता के कमेंट्स.



लोगों ने लुटाया आर्यन खान को प्यार (Aryan Khan Doppelganger)



आर्यन खान के हमशक्ल पर एक यूजर ने लिखा है, बिल्कुल अपने स्टार पापा की तरह डांस कर रहा है'. वाओ, सुपर वीडियो बहुत प्यारा'. तीसरा यूजर लिखता है, शायद सलमान खान ने भी शादी कर होती तो उसका भी खूबसूरत बेटा होता'. चौथा यूजर लिखता है, जो भी हो आर्यन खान ने अपनी पहली सीरीज से प्यार बहुत कमाया है, आर्यन जीते रहो मेरे भाई'. एक और लिखता है, आर्यन खान अपने स्टार पापा शाहरुख खान की तरह दिख रहे हैं. अब लोग आर्यन खान के इस हमशक्ल शख्स के वीडियो पर ऐसे ही खूब प्यार लुटा रहे हैं.



