मुन्ना भाई पार्ट 3 को लेकर अरशद वारसी ने दिया बड़ा अपडेट, जानकर खुशी से उछल पड़ेंगे मुन्ना-सर्किट के फैंस

बीते 19 साल से संजय दत्त और अरशद वारसी की जोड़ी की इन फिल्मों के तीसरे पार्ट का इंतजार हो रहा है.

नई दिल्ली:

संजय दत्त और अरशद वारसी की कल्ट क्लासिक कॉमेडी ड्रामा फिल्में मुन्नाभाई एमबीबीएस और लगे रहो मुन्नाभाई तो आपको याद ही होगी. राज कुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी ये दोनों फिल्में सिनेमा के इतिहास में अमर हो चुकी है. दोनों ही मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं और इनमें कॉमेडी इतनी कि दर्शक आज भी इन फिल्मों को देखने के बाद हंसते-हंसते लोट पोट हो जाते हैं. वहीं, बीते 19 साल से संजय दत्त और अरशद वारसी की जोड़ी की इन फिल्मों के तीसरे पार्ट का इंतजार हो रहा है. अब एक इंटरव्यू में फिल्म में सर्किट का रोल करने वाले एक्टर अरशद वारसी ने फिल्म के तीसरे पार्ट पर बहुत पॉजिटिव अपडेट दिया है. अरशद ने बताया कि फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर डायरेक्टर गंभीर हैं.

क्या मुन्ना भाई.. का तीसरा पार्ट आएगा?
जब इस इंटरव्यू में अरशद से पूछा गया कि फैंस को लगभग दो दशकों से पार्ट 3 का इंतजार है, क्या पार्ट 3 बन रहा है, क्या इस पर कोई काम हो रहा है?  तो इस सवाल के जवाब में अरशद ने खुश करने वाली बात कही, 'पहली बात तो यह है कि फिलहाल इस पर कोई काम नहीं चल रहा है, लेकिन राजू सच में इस पर काम कर रहे हैं, वह इसे लेकर सीरियस हैं, ऐसा लगता है कि यह अब होनी चाहिए'. गौरतलब है कि बीते साल डायरेक्टर राज कुमार हिरानी ने पुष्टि की थी कि वह फिल्म के तीसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं. कहा गया था कि फिल्म का तीसरा पार्ट इसके पहले दोनों पार्ट से भी जबरदस्त होने वाला है.


जबरदस्त हिट हुए थे फिल्म के दोनों पार्ट

बता दें, साल 2003 में फिल्म मुन्नाभाई एमबीबीएस और साल 2006 में लगे रहो मुन्नाभाई  रिलीज हुई थी. दोनों ही फिल्में जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. यह फिल्म पहले शाहरुख खान को ऑफर हुई थी और उन्होंने फिल्म के लिए कुछ सीन भी शूट किए थे, लेकिन किंग खान ने फिल्म से किनारा कर लिया और फिर संजय दत्त को मुन्नाभाई का रोल दिया गया था. संजय दत्त ने इस रोल को इतने शानदार ढंग से प्ले किया किया कि आज भी वह मुन्ना भाई के नाम से मशहूर हैं. संजय और अरशद आज भी जब साथ में दिखते हैं, तो उनके फैंस को मुन्ना और सर्किट की मजेदार जोड़ी याद आ जाती है.

