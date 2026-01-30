अनुराग बसु ने अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट पर कहा- 'मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई'

बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने हाल ही में प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अरिजीत ने फैंस के साथ अपने फैसले को साझा किया. इसके बाद से उनके फैंस बेहद हैरान हैं और दुखी भी हैं. इस बीच फिल्म मेकर अनुराग बसु के एक बयान ने सभी को हैरानी में डाल दिया है. अनुराग ने कहा कि वे अरिजीत के इस फैसले से बिल्कुल भी हैरान नहीं हैं.

"मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई"

बीबीसी हिंदी को दिए एक इंटरव्यू में, अनुराग बसु ने कहा कि अरिजीत के अनाउंसमेंट से उन्हें हैरानी नहीं हुई. फिल्ममेकर ने कहा, "अरिजीत सिंह के फैसले के बारे में जानकर दुनिया हैरान थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी हैरानी या झटका नहीं लगा. मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूं और मुझे लगता है कि वह बहुत टैलेंटेड हैं और सिंगिंग के अलावा और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं."

अरिजीत बर्फी में असिस्टेंट बनना चाहते थे

बसु ने फिल्म मेकिंग में अरिजीत की दिलचस्पी के बारे में भी बताया. अनुराग ने कहा, "उन्होंने मुझसे बर्फी में उन्हें असिस्टेंट बनाने के लिए कहा था. उन्हें फिल्म मेकिंग के बारे में गहरी जानकारी है," उन्होंने म्यूजिक से परे सिंगर की क्रिएटिव जिज्ञासा पर जोर देते हुए कहा.

अरिजीत के भविष्य की योजनाओं में एक और बात जोड़ते हुए, अनुराग ने बताया कि सिंगर वापस देने का सपना देखते हैं. उन्होंने आउटलेट को बताया कि अरिजीत बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहते हैं और उनके साथ समय बिताना चाहते हैं.

अरिजीत सिंह का चौंकाने वाला अनाउंसमेंट

इससे पहले मंगलवार को, अरिजीत एक इंस्टाग्राम नोट में प्लेबैक सिंगिंग से ब्रेक लेने के अपने फैसले को अनाउंस किया. लगातार सपोर्ट के लिए सुनने वालों को धन्यवाद देते हुए, उन्होंने लिखा, "मुझे यह अनाउंस करते हुए खुशी हो रही है कि मैं अब से प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा," और कहा, "मैं इसे खत्म कर रहा हूं. यह एक शानदार सफर था."

अटकलों को दूर करते हुए, अरिजीत ने बाद में अपने प्राइवेट X अकाउंट पर अपने फैसले को साफ किया. उन्होंने लिखा, "इसके पीछे एक वजह नहीं है, कई वजहें हैं."

क्यों छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग

अरिजीत ने अपने इस कदम के पीछे क्रिएटिव बेचैनी को भी एक वजह बताया. उन्होंने कहा, "मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूं... मुझे जीने के लिए कुछ और करने की जरूरत है," उन्होंने कहा कि वह नई आवाजों के उभरने को लेकर उत्साहित हैं.

फैंस को भरोसा दिलाते हुए, उन्होंने साफ किया कि वह पूरी तरह से म्यूजिक नहीं छोड़ रहे हैं. अरिजीत ने शेयर किया, "मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में वापस जा रहा हूं. मैं वापस म्यूजिक बनाना चाहता हूं," साथ ही यह भी कन्फर्म किया कि वह अपने पेंडिंग कमिटमेंट्स पूरे करेंगे.