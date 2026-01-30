क्या है अक्षय कुमार की सफलता राज? सुपरस्टार ने खुद किया खुलासा

अक्षय कुमार हाल ही में सोनी टीवी के व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ टेलीविजन पर लौटे हैं. वह अपनी समय की पाबंदी के लिए जाने जाते हैं. अक्षय ने हाल ही में अपनी यात्रा और अनुशासित जीवन शैली के बारे में बात की. अक्षय कुमार ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तीन दशकों से ज्यादा समय बिताया है. अपने करियर में उन्होंने धड़कन, नमस्ते लंदन, भूल भुलैया, हाउसफुल, जॉली एलएलबी 2, और टॉयलेट: एक प्रेम कथा जैसी कई फिल्मों में काम किया है. अक्षय ने कहा, ऐसा कोई एक पल नहीं था, जिसने उनके करियर को बदल दिया. इसके बजाय, उनका मानना ​​है कि उनकी सफलता समय के साथ अनुभवों और फैसलों की एक सीरीज से आई, जिनमें से हर एक ने इंडस्ट्री में उनके रास्ते को आकार देने में भूमिका निभाई. उन्होंने आराम के बजाय अनुशासन को चुनने के अपने फैसले को भी श्रेय दिया.

अक्षय ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, "जहां तक ​​उस पल की बात है, जिसने सच में मेरी जिंदगी में किस्मत का पहिया घुमाया. मेरा मानना ​​है कि वह दिन था, जब मैंने आराम के बजाय अनुशासन को चुना. साधारण बैकग्राउंड से आने के कारण, मुझे हर मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं समय पर पहुंचा, कड़ी मेहनत की और अपने काम के प्रति ईमानदार रहा." उन्होंने आगे कहा, "कोई एक जादुई मोड़ नहीं था, बल्कि कई ऐसे फैसले थे जिन्होंने धीरे-धीरे मेरी जिंदगी बदल दी. मेरा मानना ​​है कि जब तैयारी मौके से मिलती है, तो पहिया आपके पक्ष में घूमता है और यह शो बिल्कुल इसी बात को दिखाता है."

उसी इंटरव्यू में खिलाड़ी कुमार ने रियलिटी शो होस्ट करने के बारे में भी बात की और कहा, "मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो सच में सार्थक और आनंददायक लगे. व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे तुरंत पसंद आ गया क्योंकि यह दिल से सरल है, फिर भी भावना में शक्तिशाली है. वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय के पास कुछ प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, जिनमें भूत बंगला और हैवान शामिल हैं.

