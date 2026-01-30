विज्ञापन

SS Rajamouli Varanasi Release Date Out: मेकर्स ने किया ऐलान, महेश बाबू-प्रियंका चोपड़ा की फिल्म इस डेट को होगी रिलीज, पढ़ें डिटेल्स

प्रियंका चोपड़ा लंबे ब्रेक के बाद वाराणसी के साथ भारतीय सिनेमा में वापस आई हैं. वह फिल्म में मंदाकिनी का किरदार निभाती नजर आएंगी, जिसमें महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं.

महेश बाबू-प्रियंका चोपड़ा की फिल्म इस डेट को होगी रिलीज
नई दिल्ली:

एसएस राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म वाराणसी में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में हैं. लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यह फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह एक्शन एपिक 7 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. प्रियंका चोपड़ा में लंबे ब्रेक के बाद वाराणसी के साथ भारतीय सिनेमा में वापस आई हैं. वह फिल्म में मंदाकिनी का किरदार निभाती नजर आएंगी, जिसमें महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं. फिल्म का आधिकारिक टाइटल 15 नवंबर, 2025 को हैदराबाद में आयोजित ग्लोबट्रॉटर इवेंट में सामने आया था.

हालांकि फिल्म के पहले विज़ुअल्स शुरू में केवल हैदराबाद इवेंट में मौजूद दर्शकों को दिखाए गए थे, लेकिन मेकर्स ने आज यह झलक दुनिया भर में रिलीज कर दी. इसे शेयर करते हुए एसएस राजामौली ने पोस्ट को कैप्शन दिया, "वाराणसी टू द वर्ल्ड." महेश बाबू ने भी अपना रिएक्शन शेयर करते हुए लिखा, "प्यार और एनर्जी के हर पल को महसूस कर रहा हूं... यह है हमारा #वाराणसी दुनिया के लिए. मेरे फैंस, मीडिया और उन सभी का धन्यवाद जो दूर-दूर से आए और टीम पर इतना प्यार बरसाया... आप सभी से बहुत जल्द फिर मिलेंगे..."

 प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी भावना व्यक्त की और लिखा, "बस एक झलक... फिर भी बहुत कुछ. #वाराणसी. हमारी फिल्म और हमारे प्रति आपके सभी प्यार के लिए धन्यवाद. आभार के साथ."

वाराणसी की पहली झलकियां
टीजर की शुरुआत वाराणसी के एक शानदार ड्रोन शॉट से होती है, जो भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह 521 CE का है. इसके बाद विजुअल्स एक नाटकीय सीक्वेंस में बदलते हैं जिसमें दिखाया गया है कि क्षुद्रग्रह शाम्भवी पृथ्वी से टकराता है, जिसमें अंटार्कटिका, अफ्रीका और वाराणसी में मणिकर्णिका घाट सहित अन्य स्थानों के शॉट्स शामिल हैं.

टीजर का अंत महेश बाबू की रुद्र के रूप में एक प्रभावशाली छवि के साथ होता है, जो एक बैल पर सवार हैं और त्रिशूल पकड़े हुए हैं, जो फिल्म की भव्य कहानी के लिए माहौल तैयार करता है.
 

