अरिजीत सिंह ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, सोशल मीडिया पर किया ऐलान, फैंस बोले- ऐसा मत करो

Arijit Singh Announces Retirement From Playback Singing: मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह के एक पोस्ट ने उनके फैंस को हैरान और भावुक कर दिया है. उन्होंने लिखा, “हेल्लो, हैप्पी न्यू इयर टू ऑल. मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद. मैं अनाउंस करना चाहता हूं कि एक सिंगर के तौर पर अब मैं कोई नया असाइनमेंट नहीं ले रहा हूं. मैं यह छोड़ रहा हूं. यह एक बहुत ही शानदार सफर था.” इस मैसेज के सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई.

गौरतलब है कि अरिजीत सिंह को आज के दौर का सबसे पसंदीदा प्लेबैक सिंगर माना जाता है. उनकी आवाज में एक अलग ही दर्द और सुकून होता है, जो सीधे दिल को छूता है. तुम ही हो, चन्ना मेरेया, केसरिया, आशिकी 2 के गाने और कई रोमांटिक ट्रैक ने उन्हें हर उम्र के लोगों का फेवरेट बना दिया. उन्होंने रोमांटिक, सैड, सूफी और पार्टी सॉन्ग्स- हर तरह के गानों में अपनी पहचान बनाई है.

उनका सफर आसान नहीं था. रियलिटी शो से शुरुआत करने वाले अरिजीत ने सालों की मेहनत के बाद बॉलीवुड में अपनी मजबूत जगह बनाई. धीरे-धीरे वह म्यूजिक डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन गए. उनके इस पोस्ट के बाद फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है, “आपकी आवाज के बिना म्यूजिक अधूरा है,” तो कोई लिख रहा है, “प्लीज ऐसा फैसला मत लीजिए.” कई लोग इसे मजाक या गलतफहमी भी मान रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अरिजीत जल्द सफाई देंगे.

