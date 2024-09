अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ी महिला फैन की गर्दन, सिंगर ने स्टेज से...

अरिजीत सिंह हाल ही में अपने यूके कॉन्सर्ट के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड से नाराज हो गए. एक फैन अकाउंट के पेज पर शेयर किए गए वीडियो में सिंगर एक फीमेल फैन के साथ सिक्योरिटी के बर्ताव से निराश थे. अरिजीत को उस फैन से माफी मांगते हुए देखा गया जब उन्होंने देखा कि उनके शो के दौरान उस महिला को गर्दन से पकड़ा जा रहा था. वीडियो की शुरुआत में महिला की आवाज सुनाई देती है जिसमें वह सुरक्षा कर्मियों से गर्दन से पकड़े जाने के लिए सवाल करती है. फिर अरिजीत ने अपनी परफॉर्मेंस के बीच में माइक पर बात की और कहा, "किसी को इस तरह से पकड़ना सही बात नहीं है (गर्दन की तरफ इशारा करते हुए)." फिर उन्होंने सुरक्षा गार्ड की ओर इशारा करते हुए कहा, "दोस्तों प्लीज बैठ जाओ." अपनी फैन की तरफ मुड़ते हुए उन्होंने कहा, "मुझे सच में खेद है, मैडम. काश मैं आपकी सेफ्टी के लिए वहां होता लेकिन मैं नहीं कर सका. प्लीज बैठ जाओ."

वर्कफ्रंट पर अरिजीत

अरिजीत ने मोहित सूरी की फिल्म मर्डर 2 से बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की. उन्होंने इमरान हाशमी और जैकलीन फर्नांडिस पर फिल्माया 'फिर मोहब्बत' गाना गाया. बाद में उन्हें एजेंट विनोद के राब्ता, कॉकटेल के यारियां रीप्राइज और रणबीर कपूर की बर्फी के फिर ले आया दिल से पॉपुलैरिटी मिली. उनके दूसरे हिट गानों में आशिकी 2, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, गोलियों की रासलीला: राम-लीला, क्वीन, 2 स्टेट्स, सिटीलाइट्स, एक विलेन, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, हेट स्टोरी 2 और राजा नटवरलाल जैसी बॉलीवुड फिल्में शामिल हैं.

