भक्ति में लीन हुए अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, वायरल वीडियो में श्रीराम का जाप करते दिखीं एक्ट्रेस 

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली उन कपल्स में से एक हैं, जो अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखते हुए नजर आते हैं. इसी बीच कपल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि लंदन में आयोजित एक कीर्तन का है. दरअसल, अनुष्का शर्मा ने पति विराट कोहली के साथ लंदन में यूनियन चैपल में आयोजित कृष्ण दास के कीर्तन में शिरकत की थी, जिसकी कुछ तस्वीरें भी इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस ने शेयर की थी. लेकिन इसी इवेंट से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कपल भक्ति में लीन होते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो देख फैंस भी प्यार बरसाते दिख रहे हैं.

क्लिप में अनुष्का शर्मा को जय राम श्री राम सभी के साथ जपते हुए देखा जा सकता है. जबकि विराट अपनी आंखें बंद किए हुए नजर आ रहे हैं. लुक की बात करें तो एख्ट्रेस सिंपल ब्लू कलर के टॉप में और क्रिकेटर ब्राउन कैप औऱ ब्राउन जैकेट पहने दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में दोनों को भक्ति में लीन होते हुए देखा जा सकता है.

Bhagwan naam mein magan apne king virat kohli.. the reason for his new found maturity and focus.. pic.twitter.com/TAO07sAus8