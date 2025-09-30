अनुषा दांडेकर ने एक्स बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा पर साधा निशाना! एक साथ दो लड़कियों को कर रहे थे डेट?

पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस और वीजे अनुषा दांडेकर ने हाल ही में अपने यूट्यूब पॉडकास्ट में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है, जो चर्चा का विषय बन गया है. अनुषा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर डेटिंग ऐप का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जिसे फैंस करण कुंद्रा से जोड़कर देख रहे हैं. दोनों का रिश्ता कई सालों तक सुर्खियों में रहा था, लेकिन ब्रेकअप के बाद अब यह विवाद फिर से ताजा हो गया है.

अनुषा ने अपने पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने एक बार अपने उस वक्त के बॉयफ्रेंड के लिए एक डेटिंग ऐप के साथ एक ऐड कैंपेन का मौका दिलाया था. हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि उसी ऐप का इस्तेमाल उनके पार्टनर ने दूसरी महिलाओं से मिलने के लिए किया. इस खुलासे से फैंस में हलचल मच गई है और सोशल मीडिया पर करण कुंद्रा के नाम की चर्चा जोरों पर है. करण अभी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश के साथ रिलेशनशिप में हैं, और इस मामले पर उनकी ओर से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

अनुषा ने इस घटना को अपनी जिंदगी का एक मुश्किल दौर बताया और कहा कि रिश्तों में धोखे का पता चलना बेहद दर्दनाक होता है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह अब उस सिचुएशन से उबर चुकी हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं. इस बीच उनके फैंस उनके साहस की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इस विवाद को जबरदस्ती का बताते हुए दोनों को प्राइवेसी देने की सलाह दे रहे हैं.