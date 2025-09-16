विराट कोहली की बायोपिक ना बनाने पर अनुराग कश्यप का बड़ा बयान, बोले- मैं उन लोगों पर फिल्म नहीं बनाऊंगा जो...

बॉलीवुड के शानदार डायरेक्टर्स में से एक अनुराग कश्यप अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं. अपने तीखें बयानों के चलते अनुराग चर्चा में बने रहते हैं. अब उनकी नई फिल्म निशांची रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म से वह बाला साहेब ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे को लॉन्च करने जा रहे हैं. फिल्म निशांची की रिलीज के तीन दिन बचे हैं और इस बाबत अनुराग इंटरव्यू में अपनी फिल्म के साथ-साथ अलग-अलग मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं. अब डायरेक्टर ने अपने बयान से फिर सुर्खियां बटोर ली है. जब अनुराग से पूछा गया कि क्या वह स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की बायोपिक बनाना चाहेंगे? तो इस पर उन्होंने ऐसा जवाब दिया, जो 'किंग कोहली' के फैंस को चुभ सकता है.



विराट कोहली की बायोपिक

अनुराग कश्यप ने विराट कोहली की बायोपिक के सवाल पर बेबाकी से कहा कि बायोपिक ऐसे इंसान की बननी चाहिए, जिसने देश के लिए बड़ा काम किया हो या फिर वह गुमनाम हो. डायरेक्टर ने कहा, 'मुझे नहीं लगता, मैं उनपर फिल्म करना चाहूंगा, वो पहले से ही कईयों के फेवरेट हैं, कई बच्चों के स्टार रोल मॉडल हैं और अगर मैं कभी बायोपिक बनाऊंगा तो एक टफ सब्जेक्ट को चुनूंगा'. अनुराग ने आगे कहा, 'वह एक बेहतरीन इंसान हैं, मैं उस इंसान को जानता हूं, वह अविश्वसनीय हैं और खूबसूरत होने के साथ-साथ भावुक भी हैं, लेकिन मैं उस शख्स की बायोपिक बनाऊंगा, जिसके बारे में लोगों को ना पता हो और वह गुमनामी की दुनिया में हो'.



किन क्रिकेटरों की बन चुकी है बायोपिक?

बता दें, विराट कोहली की बायोपिक को लेकर बार-बार खबरें आती रहती हैं और इसके लिए कई एक्टर्स के नाम भी सामने आ चुके हैं. फिलहाल कोई भी प्रोड्यूसर विराट कोहली की बायोपिक के लिए अभी तक सामने नहीं आया है, हालांकि किंग कोहली के फैंस को उनकी बायोपिक का बेसब्री से इंतजार है. दूसरी तरफ टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक भी चर्चा में हैं, जिसमें राजकुमार राव पूर्व क्रिकेटर का रोल करने जा रहे हैं. गौरतलब है कि क्रिकेट से अभी तक सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक बनी है. वहीं, 1983 में भारत की पहली वर्ल्ड कप जीत पर भी फिल्म 83 बन चुकी है, जिसमें रणवीर सिंह ने पूर्व वर्ल्ड कप विजेता कैप्टन कपिल देव का रोल प्ले किया था.



