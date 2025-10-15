500 फिल्में कर चुका ये एक्टर अपनी 'दुलारी मां' संग गया फाइव स्टार होटल, वीडियो देख कहेंगे 'बेटा नंबर वन'

मां-बाप अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की खातिर झोंक देते हैं. उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए वो कितनी संघर्ष करते हैं, वह बच्चों को कभी महसूस नहीं होने देते. वह कितनी भी मुश्किल में रहें लेकिन बच्चों के सामने उसे कभी नहीं आने देते. अगर बच्चे भी अपने मां-बाप के साथ इसी शिद्दत से प्यार करें तो क्या ही कहने. लेकिन बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर है जो अपनी मां से बेइंतहा प्यार करता है और अकसर उनके वीडियो शेयर करता है. ये मां-बेटे के वीडियो इतने प्यारे होते हैं कि इन्हें खूब देखा जाता है और ये खूब सुर्खियां भी बटोरते हैं.

हम यहां बात कर रहे हैं 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके एक्टर अनुपम खेर की. जो मां के ढेर सारी वीडियो फैन्स के साथ शेयर करते हैं. उन्होंने एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें वह मां के साथ फाइव स्टार होटल में नजर आ रहे हैं. उन्होंने इस वीडियो के साथ एक लंबी पोस्ट भी लिखी है.

माँ को फ़ाइव स्टार होटल जाना बहुत अच्छा लगता है।दरअसल मेरे और राजू के साथ मॉ को कहीं भी जाना अच्छा लगता है।वह पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करती है और सुरक्षित भी।क्योंकि उसका एक बेटा उसके आगे और दूसरा बेटा उसके पीछे चल रहा होता है। होटल की लॉबी में एक परिवार के छोटे बच्चे ने उन्हें… pic.twitter.com/oS3oNBosD6 — Anupam Kher (@AnupamPKher) October 15, 2025

एक्टर ने शेयर किया वीडियो

अनुपम खेर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, 'मां को फाइव स्टार होटल जाना बहुत अच्छा लगता है. दरअसल मेरे और राजू के साथ मां को कहीं भी जाना अच्छा लगता है. वह पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करती है और सुरक्षित भी क्योंकि उसका एक बेटा उसके आगे और दूसरा बेटा उसके पीछे चल रहा होता है. होटल की लॉबी में एक परिवार के छोटे बच्चे ने उन्हें झुक कर प्रणाम किया तो मां ने उसे आशीर्वाद दिया. माता पिता यही तो चाहते हैं उनके बच्चे कभी कभी उन्हें बस घर से बाहर अपने साथ ले जाएं. वे बड़ी खुश हो जाते हैं. और बच्चों को मुफ्त में बहुत सारा आशीर्वाद भी मिलता है. जय माता की.'

फैन्स खूब कर रहे तारीफ

अनपुम खेर के इस वीडियो पर फैन्स के खूब कमेंट आ रहे हैं. एक कमेंट आया है, 'बच्चों को ऐसा ही होना चाहिए कि बुढ़ापे मे पेरेंट्स को उनके साथ झिझक महसूस न हो. जैसे बच्चे पेरेंट्स से कुछ भी बोल सकते वैसे बेटों को भी पेरेंटस को इतना स्पेस देना चाहिए कि वो भी कुछ भी बोल सकें दिल खोल के जी सकें. जिन बच्चों के साथ माता पिता बुढ़ापे मे ऐसे रह पाते हैं वो बच्चे सौभाग्यशाली हैं. Dulari Rocks' इस तरह फैन्स के ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं.