अनुपम खेर ने अपनी 549वीं फिल्म का किया ऐलान, डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के साथ शुरू की शूटिंग

अनुपम खेर ने मशहूर डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के साथ मिलकर अपनी 549वीं फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. इस प्रोजेक्ट का अभी कोई टाइटल नहीं है.

नई दिल्ली:

अनुपम खेर ने मशहूर डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के साथ मिलकर अपनी 549वीं फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. इस प्रोजेक्ट का अभी कोई टाइटल नहीं है. अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर यह खबर शेयर की और अपने करियर में इस कोलेबोरेशन की अहमियत बताई. अनुपम खेर ने नई फिल्म पर काम शुरू करने को लेकर उत्साह दिखाया और इस मौके पर बड़जात्या को अयोध्या से एक शॉल गिफ्ट किया. अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अनुपम खेर ने कहा, "मेरी 549वीं फिल्म की घोषणा, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी 549वीं बिना टाइटल वाली फिल्म आज सूरज बड़जात्या के साथ शुरू हुई. उन्हें वह शुभ शॉल गिफ्ट किया जो मुझे अयोध्या से मिला था. "

दोनों का साथ दशकों पुराना है, अनुपम खेर बड़जात्या की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. यह फिल्म दोनों की आठवीं फिल्म होगी. अनुपन खेर ने अपने सफ़र के बारे में बताया, जिसमें राजश्री फ़िल्म्स के साथ क्रिएटिव केमिस्ट्री और फ़ैमिली रिश्तों के बारे में बताया. अनुपन खेर ने कमेंट किया, "सूरज मेरी पहली फ़िल्म सारांश के लिए महेशभट्ट साब के 5वें असिस्टेंट थे! उनके साथ यह एक लंबा, खुशहाल, अद्भुत और क्रिएटिव रूप से मज़ेदार सफ़र रहा है. असल में मैं इतने सालों से राज श्री फ़िल्म्स और उनके परिवार का एक अहम हिस्सा हूं! जैसा कि परंपरा है, मुझे फ़िल्म के पहले शॉट में होने का सौभाग्य मिला है! जय श्री कृष्ण!

यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी 549वीं अनटाइटल्ड फिल्म आज सूरज बड़जात्या के साथ शुरू हुई! उन्हें वह शुभ शॉल दिया जो मुझे अयोध्या से मिला था! सूरज मेरी पहली फिल्म सारांश के लिए महेशभट्ट साहब के 5वें असिस्टेंट थे! यह बहुत लंबा समय रहा है. फिल्म के टाइटल, कास्ट और स्टोरीलाइन के बारे में डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं. अनुपम खेर और बड़जात्या दोनों ने अभी तक सब्जेक्ट या क्रिएटिव डायरेक्शन पर कोई कमेंट नहीं किया है.

अनुपम खेर का करियर दशकों का है, जिसमें उन्होंने इंडियन सिनेमा में काफी रोल किए हैं. यह माइलस्टोन एक शानदार हस्ती के तौर पर उनकी पहचान को और पक्का करता है. बड़जात्या के साथ कोलेबोरेशन से उनके पिछले सफल वेंचर्स की वजह से ध्यान खींचने की उम्मीद है.

