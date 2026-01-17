विज्ञापन

‘बोले चूड़ियां’ पर अनाया बांगर ने किया डांस, दिए ऐसे एक्सप्रेशंस लोग बोले- करीना कपूर से भी अच्छा किया

सोशल मीडिया पर अनाया बांगर का एक वीडियो इन दिनों काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अनाया बांगर अपनी दो दोस्तों के साथ बेहद खुशी और कॉन्फिडेंस के साथ डांस करती दिख रही हैं.

अन्य बांगर ने K3G के गाने पर किया डांस
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर अनाया बांगर का एक वीडियो इन दिनों काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अनाया बांगर अपनी दो दोस्तों के साथ बेहद खुशी और कॉन्फिडेंस के साथ डांस करती दिख रही हैं. गाना शुरू होते ही तीनों की एनर्जी और एक्सप्रेशंस लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. अनाया का यह वीडियो न सिर्फ एंटरटेनिंग है, बल्कि पॉजिटिव वाइब्स से भी भरा हुआ है. इस वीडियो में अनाया अपनी दो सहेलियों के साथ बॉलीवुड फिल्म 'कभी खुशी, कभी गम' के गाने 'बोले चूड़ियां, बोले कंगना' पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं.

अनाया बांगर का डांस वीडियो वायरल

वीडियो में अनाया ने रेड कलर का कुर्ता पहना है और इसे जींस के साथ पेयर किया है. कानों में झुमके और हल्का-सा मेकअप उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहा है. सिंपल आउटफिट में भी अनाया बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. डांस के दौरान उनके चेहरे पर साफ झलकती खुशी और कॉन्फिडेंस फैंस को काफी पसंद आ रहा है. उनकी दोस्त भी पूरे जोश के साथ डांस करती दिखाई दे रही हैं, जिससे वीडियो और भी खास बन गया है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस पोस्ट के साथ अनाया ने एक कैप्शन भी लिखा है- 'बोले चूड़ियां, बोले खुशी'. सोशल मीडिया पर अनाया के इस पोस्ट को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और जमकर प्यार भरे कमेंट्स भी कर रहे हैं.
 

कौन हैं अनाया बांगर? (Who Is Anaya Bangar)

पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर, जो पहले आर्यन बांगर के नाम से जानी जाती थीं. अपने जेंडर ट्रांजिशन के बाद से लगातार चर्चा में रही हैं. वह एक क्रिकेटर, मॉडल और LGBTQ+ एडवोकेट हैं. अनाया अपनी पहचान को खुलकर अपनाने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए जानी जाती हैं.

 

