आम्रपाली दुबे की फोटो हुई वायरल, मांग में सिंदूर और बैंगनी साड़ी में साइकिल चलाती आईं नजर

भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे एक बार फिर दर्शकों के बीच अपने अलग और अनोखे किरदार के साथ लौट रही हैं.इस बार तो वो 'साइकिल वाली दीदी' बनी नजर आएंगी. जी हां, आम्रपाली दुबे ने हाल ही में अपनी अपकमिंग भोजपुरी फिल्म का एक पोस्टर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस फिल्म में आम्रपाली दुबे शादीशुदा महिला बनी हैं और साइकिल चलती हुई स्कूल के बाहर नजर आ रही हैं. तो चलिए आपको दिखाते हैं आम्रपाली दुबे की इस फिल्म का पोस्टर और इस पर फैंस के रिएक्शन क्या हैं?

आम्रपाली दुबे की अपकमिंग फिल्म

इंस्टाग्राम पर आम्रपाली दुबे ने अपने ऑफिशियल पेज पर एक फोटो शेयर की हैं. इस फोटो में वो पर्पल कलर की साड़ी, फुल स्लीव्स ब्लाउज पहने साइकिल चलाती हुई नजर आ रही हैं. दरअसल, ये फोटो उनकी आने वाली फिल्म 'साइकिल वाली दीदी' का है, जिसको संदीप सिंह और नीलाभ तिवारी ने प्रोड्यूस किया हैं.

वहीं, डायरेक्शन इश्तियाक शेख बंटी ने किया है. इस फिल्म में आम्रपाली दुबे लीड एक्ट्रेस के रूप में नजर आएंगी, फोटो को शेयर करते हुए आम्रपाली ने लिखा, बहुत जल्द आप सबके बीच आ रही है साइकिल वाली दीदी. सोशल मीडिया पर आम्रपाली दुबे के इस फिल्म का पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है, हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं. फैंस इस पर हार्ट इमोजी शेयर कर रहे हैं, तो कई फैंस कमेंट कर रहे हैं कि हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

कौन हैं आम्रपाली दुबे

आम्रपाली दुबे एक फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस हैं, जिनका जन्म 11 जनवरी 1987 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था. उन्होंने टीवी सीरियल रहना है तेरी पलकों की छांव में से अपने करियर की शुरुआत, इसके अलावा वो सात फेरे टीवी सीरियल में नजर आ चुकी हैं. हालांकि, 2014 में उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री की और निरहुआ हिंदुस्तानी के साथ बेहतरीन फिल्में की, उनकी जोड़ी दिनेश लाल यादव के साथ खूब पसंद की जाती हैं. उन्होंने निरहुआ हिंदुस्तानी 2, बॉर्डर, निरहुआ चलन लंदन, शेर सिंह और आशिकी जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है.सोशल मीडिया पर भी आम्रपाली खूब एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी फिल्मों और लाइफ से जुड़े अपडेट्स फैंस के साथ शेयर करती हैं, उनके इंस्टाग्राम पर 5.4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.