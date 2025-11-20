विज्ञापन

दीपिका पादुकोण का खाना खा जाते थे अमिताभ बच्चन, एक्ट्रेस ने किया खुलासा तो बिग बी बोले- इतना खाना...

फिल्म पीकू में दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को काफी पसंद किया है, जिसमें दोनों ने बाप और बेटी का किरदार निभाया है. ऐसे में दीपिका ने बताया कि कैसे शूटिंग के दौरान बिग बी उनका खाना चुरा लेते थे. आइए जानते हैं.

दीपिका और बिग बी की पीकू वाली मजेदार केमिस्ट्री
नई दिल्ली:

फिल्म 'पीकू' भले ही सिनेमा स्क्रीन पर एक इमोशनल और दिल को छू लेने वाली बाप-बेटी की कहानी लेकर आई हो, मगर उसके सेट पर हंसी और शरारतों का पूरा माहौल था. दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन की ऑन-स्क्रीन कैमिस्ट्री जितनी ज़बरदस्त थी, पर्दे के पीछे भी दोनों उतने ही प्यारे अंदाज़ में जुड़े थे. हाल ही में 'कौन बनेगा करोड़पति' के एक एपिसोड में दीपिका ने शो के।सेट पर बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान महानायक उनके खाने पर चुपके-चुपके हाथ साफ करते थे. इस खुलासे पर शो का माहौल ठहाकों से भर गया और कुछ पुरानी यादें एक बार फिर ताज़ा हो गईं.

'पीकू' के सेट पर चलता था 'फूड चोरी' का खेल

दीपिका पादुकोण ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन अक्सर उनका खाना चुरा लेते थे. दीपिका ने मजाकिया लहज़े में कहा, वो मेरा खाना चुरा लेते हैं.' इस बात पर अमिताभ बच्चन ने भी चुटकी लेते हुए कहा, 'हम तो दिन में तीन बार खाते हैं, लेकिन दीपिका की खाने की टाइमिंग बिल्कुल अलग है."यह सुनकर फराह खान और अमिताभ दोनों हंस पड़े.

हर तीन मिनट में कुछ न कुछ खा लेती हैं दीपिका

अमिताभ बच्चन ने दीपिका के खाने के शौक पर एक दिलचस्प किस्सा शेयर करते हुए कहा, 'दीपिका हर तीन मिनट में कुछ न कुछ खाती हैं.' उन्होंने हंसी में पूछा कि अगर वो हर तीन मिनट में कुछ खाती हैं, तो फिर यह सारा खाना जाता कहां है. सेट पर दीपिका की फिटनेस देखकर बिग बी भी चकित रह जाते थे. यह छोटी-छोटी मस्ती और 'फूड चोरी' जैसे पलों ने 'पीकू' के शूट को यादगार बना दिया.

