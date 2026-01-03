अमिताभ बच्चन को AI से लगता है डर, बोले- हो सकता है कि एक दिन उन्हें भी रिप्लेस कर दिया जाए

कौन बनेगा करोड़पति 17 कई सालों से लोगों का मनोरंजन करता आ रहा है. इस शो से लोगों की नॉलेज बहुत बढ़ती है साथ ही आगे बढ़ने की भी हिम्मत मिलती है. अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक एपिसोड में एआई के बारे में बात की. उन्होंने कहा- AI के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से भविष्य में अपनी जगह लेने का डर लगता है. रोबोट की उन कामों को करने की क्षमता, जो आमतौर पर इंसानी दिमाग से जुड़े होते हैं, जैसे सीखना और प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है.

अमिताभ बच्चन को लगा डर

केबीसी के लेटेस्ट एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने कहा- लोग बहुत सी चीजों के लिए AI का इस्तेमाल करने लगे हैं, जैसे अपने सवालों के जवाब पाना, मिनटों में प्रॉब्लम सॉल्व करना, और यहां तक कि आम टॉपिक पर भी सुझाव लेना. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि एक दिन उन्हें भी रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि AI में सवाल पूछने की क्षमता है और भविष्य में यह और डेवलप होकर शो को होस्ट भी कर सकता है, जिससे उनकी जगह कोई और ले लेगा.

नकली-असली का पहचान मुश्किल

अमिताभ बच्चन ने एआई से डर के अलावा अपने ब्लॉग में एक बार फिर एक सोचने लायक बात शेयर की है, जिसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन साइकल वाले इस दौर में इतिहास, सच्चाई और कहानी कहने के बदलते मतलब पर बात की है. उन्होंने लिखा- सूचना चक्र आकर्षित करता है. वो सब कुछ आकर्षित करता है जो कभी था या नहीं है. इतिहास अब सिर्फ इतिहास नहीं रह सकता, बल्कि उसकी कहानी, मेरी कहानी, या किसी और के वर्जन जैसी व्यक्तिगत कहानियों में बंट जाएगा. और इतिहास - अगर कुछ सालों बाद इसका वही मतलब रह भी पाता है तो इसे हमेशा उसकी कहानी या मेरी कहानी या दूसरों की कहानी या किसी और की कहानी कहा जाएगा. आने वाले समय में कभी भी निश्चितता नहीं होगी क्योंकि जो मैं लिखता हूं या कोई और लिखता है, वही रिकॉर्ड में रहेगा और कुछ नहीं. एक आर्टिफिशियल राइटिंग का टुकड़ा जिसमें उसके लिखने वाले के सवाल होंगे. जो बचेगा वह तस्वीरें होंगी और वो भी सवालों के घेरे में, क्योंकि यह कभी भी वास्तविकता के दायरे में नहीं होगा. एआई की कृपा से.