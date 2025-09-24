विज्ञापन

केबीसी के मंच पर अमिताभ बच्चन ने जया की हाइट पर मारा जोक, सुनकर हंसी नहीं रोक पाए दर्शक

अमिताभ बच्चन ने केबीसी कंटेस्टेंट की बातें सुनकर खुद को बड़ी ही आसानी से रिलेट कर लिया और अपनी पत्नी जया की तरफ इशारा करते हुए एक बात कही.

बिग बी ने जया बच्चन की हाइट पर किया कमेंट
नई दिल्ली:

कौन बनेगा करोड़पति, सीजन-17 के ताजा एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने अपनी और अपनी पत्नी, एक्ट्रेस-नेता जया बच्चन की लंबाई के अंतर पर मजाक किया. कंटेस्टेंट आशा धीरयान, जिन्हें उन्होंने 'अद्भुत महिला' बताया, से बात करते हुए उन्होंने एक ऐसा मजाक किया जिससे सभी हंस पड़े. शो में आशा ने अमिताभ से उनकी पत्नी जया की तारीफ करने को कहा. इस रिक्वेस्ट का जवाब देते हुए, बिग बी ने कहा, "देवी जी हमारे ब्याह को 52 साल हो गए हैं, बावन साल तक उन्होंने हमें झेला इस ज्यादा तारीफ क्या हो सकती है." यह कहते ही वह हंसने लगे.

आशा ने शो में अपनी जिंदगी और लव स्टोरी के बारे में बात की और बताया कि उनके पति पहली नजर में ही उन पर फिदा हो गए थे और शादी के लिए प्रपोज करने के लिए उनके पीछे-पीछे भी गए थे. जब उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने एक छोटे कद की दोस्त से शिकायत की और उसने उन्हें डांटा, तो अमिताभ को उनकी बात समझ में आई. उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी कहानी सुनने में मजा आया और कहा कि एक छोटे कद के व्यक्ति का एक लंबे कद के व्यक्ति को डांटना उनके लिए कोई नई बात नहीं है.

जया की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, "सारी बातें हमको आपकी बहुत अच्छी लगी, प्यारी लगी पर एक बात जो आपने बोली न के मेरी दोस्त इतनी सी थी और ऊपर देखकर मेरे पति को धमका रही थी, वो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है. " शो में मौजूद सभी लोग यह सुनकर हंस पड़े, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वह किसके बारे में बात कर रहे हैं.

वर्कफ्रंट पर क्या है अपडेट?

अमिताभ आखिरी बार 2024 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म "कल्कि 2898 AD" में नजर आए थे, जिसमें प्रभास और दीपिका पादुकोण ने काम किया था और तमिल फिल्म "वेट्टाइयन" में, जिसमें रजनीकांत और राणा दग्गुबाती लीड रोल में थे. हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी आने वाले प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट नहीं की है. लेकिन उम्मीद है कि वह नितेश तिवारी की "रामायण" में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगे, जिसमें रणबीर कपूर और साई पल्लवी लीड रोल में हैं. उनका शो "केबीसी" सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सेट और सोनी लिव पर टेलिकास्ट होता है.

Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Kaun Banega Crorepati 17, Amitabh Bachchan On Jaya Bachchan
