अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या को टफ लग रही IIM अहमदाबाद में MBA की पढ़ाई, बोलीं- एग्जाम देने के लिए...

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा अहमदाबाद आईआईएम से एमबीए की पढ़ाई कर रही हैं. नव्या समय-समय पर अपनी पढ़ाई के एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं. नव्या पहले ही क्लियर कर चुकी हैं कि वह एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती हैं. वह एक उद्यमी बनकर आगे बढ़ना चाहती हैं. इसलिए वह ब्लेंडेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत एमबीए की पढ़ाई कर रही है. अब अपने हालिया इंटरव्यू में नव्या ने एक बार फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और साथ ही बताया है कि उन्हें कैसे अपने बैचमेट से आसानी से चीजें सीखने को मिल रही है और वह परीक्षा के लिए खुद को कैसे एडजस्ट कर रही है.





नव्या ने शेयर किया एक्सपीरियंस

एक इंटरव्यू में नव्या ने बताया, 'एमबीए बहुत कठिन है, यह दो साल का फुल टाइम कोर्स है, इसमें क्लास भी अटेंड करनी होती है और ऑनलाइन क्लास भी होती है, यह बहुत टफ है, मुझे लगता है जिसने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया होगा, वो आपको बता देगा कि यह कितना चैलेंजिंग है, लेकिन पढ़ाई की ओर वापस जाने का एक्सपीरियंस काफी शानदार है, छह साल तक क्लास में न जाने के बाद, मैं अभी भी दोबारा एग्जाम देने के लिए खुद को एडजस्ट कर रही हूं, इसलिए, यह एक बढ़िया अनुभव है, मेरे पास बेहतरीन प्रोफेसर हैं और सिलेबस काफी अच्छा है'.



बैचमेट से सीख रहीं नव्या

नव्या नंदा ने यह भी बताया कि कैंपस में उनके कई दोस्त हैं और वह सबसे घुल मिल चुकी हैं. उन्होंने कहा, 'मेरे लिए यहां सबसे अच्छे अनुभव में मेरे बैच के दोस्त हैं और पिछले एक साल में मेरी जिन-जिन से दोस्ती हुई है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्लास में सीखी गई बातें कहीं ज्यादा अहम और मजेदार हैं, वे मेरी लाइफ के बेहतरीन लोगों में से है, सभी लोग अलग-अलग क्षेत्र, वर्क सेक्टर, एक्सपर्टिज से आए हैं, यह मेरी लाइफ के अब तक के सबसे संतोषजनक एक्सपीरियंस में से एक है, ऐसे लोगों के बीच रहना, जो अपने काम के प्रति इतने समर्पित हैं, बहुत अच्छा लगता है'.

आपको बता दें, नव्या को आईआईएम अहमदाबाद में दाखिला मिलने के बाद काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. उस वक्त आईआईएम की प्रोफेसर प्रोमिला अग्रवाल ने एक्स पर नव्या को सपोर्ट किया था. उन्होंने कहा था, 'इस प्रोग्राम के लिए ज्यादा शैक्षिक फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है, जो लोग उनके इंटरव्यू और सीवी को नजरअंदाज कर रहे हो, धिक्कार है उन पर, जबकि नव्या ने कट-ऑफ पास किया है'.



