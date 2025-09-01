पवन सिंह के बैड टच विवाद के बीच उनकी पत्नी ने कहा- इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही हैं....

भोजपुरी गायक पवन सिंह और अभिनेत्री अंजलि राघव के विवाद के बीच, गायक की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि वह अपने पति से ‘‘कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मामलों'' पर बात करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है. ज्योति ने शुक्रवार को ‘इंस्टाग्राम' पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें वह पवन के साथ दिखाई दे रही हैं. दोनों की शादी 2018 में हुई थी. ज्योति, पवन सिंह की दूसरी पत्नी हैं जबकि उनकी पहली शादी प्रियाकुमारी सिंह से हुई थी. ज्योति ने पोस्ट में कहा, “आदरणीय पति श्री पवन सिंह जी मैं कई महीनों से, आप से कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए कोशिश कर रही हूं लेकिन आप ने या आपके साथ रहने वाले लोगो ने मेरे कॉल-संदेश का जवाब देना शायद उचित नही समझा.”

उन्होंने कहा, “मैं आपसे मिलने लखनऊ तक गई. छठ के समय आप जब डिहरी में आये थे, मैंने उस समय भी आपसे मिलना उचित समझा लेकिन आप ने मिलने से मना कर दिया. बोला गया कि बॉस बोल रहे है लखनऊ में मिलने को. पिछले दो महीने पहले मेरे पापा जी भी आप से मिलने गए लेकिन कोई सकारात्मक नतीजा आप ने नहीं दिया.”

ज्योति ने पोस्ट में कहा, “दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही हैं. मेरे मां-बाप के इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा हैं. मैंने तो अपना पतिव्रता पत्नी का धर्म आपके साथ कदम से कदम मिला कर निभाया है. अब आपकी बारी है अपना धर्म निभाने की. अभी तक आपने अपने कई विरोधियों को बड़ी-बड़ी गलतियां के बाद भी माफ करने का काम किया है लेकिन मैं अपनी परेशानी बताऊं तो किसे... जब मेरा अपना खुद का परिवार मुझे कुछ नही समझ रहा है.”

यह पूछे जाने पर कि उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट क्यों किया, ज्योति ने कहा कि वह लंबे समय से पवन से संपर्क करने की कोशिश कर रही थीं लेकिन बात नहीं हो सकी और बातचीत करने का कोई और तरीका नहीं था. उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया, “हम उन्हें (पवन सिंह को) काफी समय से संदेश और कॉल कर रहे थे लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. हमारे पास उनसे बात करने का कोई और तरीका नहीं था, इसलिए हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया. हम सोशल मीडिया के जरिए उनसे बात करना चाहते हैं. उन्हें मेरे कॉल के जवाब देने चाहिए.”