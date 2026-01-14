कहो ना प्यार है में अमीषा पटेल की मम्मी ने भी किया था काम, मिला था ये रोल

अमीषा पटेल की डेब्यू फिल्म के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है थी. इस फिल्म में उनके साथ ऋतिक रोशन लीड रोल में थे. इस फिल्म को इतना पसंद किया गया कि अवॉर्ड्स की बारी आई इसके खाते में एक दो नहीं बल्कि 92 अवॉर्ड जीते. ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अमीषा पटेल और कहो ना प्यार है के फैन्स को पता ही होंगी लेकिन हम एक ऐसा ट्रीविया देने जा रहे हैं जो आपने पहले सुना ही नहीं होगा. अगर सुन लिया हो तो पैसे वापस. बात दरअस ये है कि अमीषा इस फिल्म में अकेले नहीं थीं. उनके साथ उनके परिवार से एक और एक खास शख्स इस फिल्म से जुड़ा था.

कहो ना प्यार है में अमीषा पटेल के अलावा उनके परिवार से दूसरा कौन था?

ये लाइन पढ़कर एक बार तो झटका जरूर लगा होगा कि इस फिल्म में अमीषा के अलावा उन्हीं के परिवार से दूसरा कौन था. ये दूसरा शख्स अमीषा का कोई दूर का रिश्तेदार नहीं बल्कि इनसे एक्ट्रेस का खून का रिश्ता है. चलिए बता ही देते हैं. IMDB पर दी गई जानकारी के मुताबिक कहो ना प्यार है में राज (ऋतिक रोशन) की मां का किरदार अमीषा पटेल की मां आशा पटेल ने निभाया था. अब बताइए क्या आप ये बात जानते थे?

ऋतिक रोशन फिल्म के बाद बन गए थे कोकाकोला के ब्रैंड अंबेसडर

कहो ना प्यार है में कोकोकोला का इनडायरेक्टली एडवर्टाइज किया गया था. रिलीज के बाद जब फिल्म हिट हो गई तो ब्रैंड ने ऋतिक रोशन को अपने कैम्पेन के मॉडल के तौर पर साइन कर लिया था. ये फिल्म उस वक्त यंगस्टर्स को खूब पसंद आई थी और ऋतिक रोशन रातोंरात नेशनल क्रश बन गए थे.