14 जनवरी को रिलीज हुई थी ऋतिक रोशन की वो फिल्म जिसने जीते 92 अवॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है नाम दर्ज

बॉलीवुड में जब भी परफेक्ट एक्टर और परफेक्ट डांसर की बात होती है, तो सबसे पहले ऋतिक रोशन का नाम दिमाग में आता है. स्क्रीन पर उनकी एंट्री भर से माहौल बन जाता है और फैंस की नजरें हटना मुश्किल हो जाता है. दमदार एक्टिंग, ग्रीक गॉड जैसी पर्सनालिटी और लाजवाब डांस मूव्स ने ऋतिक को सालों से सुपरस्टार बनाए रखा है. फैंस आज भी उनकी फिल्मों का उतनी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, जितना करियर की शुरुआत में करते थे. ऋतिक ने बॉलीवुड में कदम रखते ही ऐसी एंट्री मारी कि इंडस्ट्री हिल गई.

उनकी डेब्यू फिल्म ‘कहो ना प्यार है' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उस दौर का सबसे बड़ा क्रेज बन गई. अमीषा पटेल के साथ उनकी जोड़ी, रोमांस, म्यूजिक और स्टाइल ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया. इस फिल्म ने कई अवॉर्ड जीते थे. इतना ही नहीं फिल्म के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड भी दर्ज है. आइए आपको ऋतिक की इस फिल्म के बारे में खास बाते बताते हैं.

जीते थे पूरे 92 अवॉर्ड्स

कहो ना प्यार है 14 जनवरी 2000 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को लोगों का बहुत प्यार मिला था. कास्टिंग से लेकर कहानी तक हर चीज को काफी पसंद किया गया था. कहो ना प्यार है को एक फिल्म के लिए सबसे ज्यादा अवॉर्ड जीतने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2002 एडिशन में शामिल किया गया था. कहो ना प्यार है ने कुल 92 अवॉर्ड जीते थे. इस फिल्म के बाद ऋतिक रोशन पहले एक्टर बने, और आज तक अकेले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी पहली ही परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट डेब्यू और बेस्ट एक्टर दोनों अवॉर्ड जीते.

न्यूजीलैंड पॉपुलर हो गया था

जनवरी 2000 में कहो ना प्यार है के रिलीज होने के बाद, न्यूजीलैंड भारतीयों के बीच और ज्यादा पॉपुलर हो गया. भारतीय स्टूडेंट्स और टूरिस्ट्स के लिए वीजा और परमिट के लिए एप्लीकेशन की संख्या इतनी बढ़ गई कि वीजा ऑफिस को US$500,000 खर्च करके बड़ा करना पड़ा. अधिकारियों का कहना है कि यह अचानक हुई बढ़ोतरी ऋतिक फैक्टर की वजह से हुई थी. रिपोर्ट्स की मानें तो ये फिल्म सिर्फ 10 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी और इसने वर्ल्डवाइड 80 करोड़ का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर किया था.