राजपाल यादव के बाद, कानूनी विवाद में फंसी गदर एक्ट्रेस अमीषा पटेल, कोर्ट ने जारी किया नॉन-बेलेबल वारंट, पढ़ें डिटेल्स

राजपाल यादव के बाद अमीषा पटेल बकाया पेमेंट और कमिटमेंट पूरा न कर पाने को लेकर कानूनी मामले का सामने कर रही है. मुरादाबाद की एक कोर्ट ने 2017 के एक इवेंट विवाद के सिलसिले में उनके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया है. अमीषा ने इस मामले पर रिएक्ट किया और कहा कि यह केस 'पुराना और पहले से सुलझा हुआ मामला' है और वह इसमें शामिल व्यक्ति के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगी.

सोमवार को, यह खबर आई कि अमीषा पर 2017 के चेक बाउंस केस में मुरादाबाद कोर्ट से नॉन-बेलेबल वारंट जारी है. यह केस मुरादाबाद की एक कंपनी के मालिक पवन कुमार वर्मा ने फाइल किया था. अमीषा ने एक स्टेटमेंट जारी किया और इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर किया, और साफ किया कि यह केस एक “पुराना और सुलझा हुआ मामला” है, जिससे पता चलता है कि उनके वकील अब पवन वर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का क्रिमिनल केस शुरू करेंगे.

अमीषा ने लिखा, "मीडिया रिपोर्ट्स में मुरादाबाद में पवन वर्मा नाम के एक व्यक्ति द्वारा कुछ कार्रवाई को लेकर बात हो रही है. मैं सभी को बताना चाहती हूं कि यह एक पुराना मामला है, जो सालों पहले का है, जिसमें पवन वर्मा ने एक सेटलमेंट डीड पर साइन किया थे और पूरी तय रकम ली थी." उन्होंने आगे कहा, "इसके बावजूद, ऐसा लगता है कि उसने झूठे आरोप लगाकर कार्रवाई की है. मेरे वकील इस व्यक्ति के झूठ को सामने लाने के लिए धोखाधड़ी के लिए उचित क्रिमिनल कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, जबकि मैं अपने काम पर ध्यान देना पसंद करती हूं और उन लोगों को नज़रअंदाज़ करती हूं जो झूठे बहाने से ध्यान खींचने के लिए पब्लिक में तमाशा करते हैं."

क्या है मामला?

अमीषा पटेल के 2017 के इवेंट विवाद केस के बारे में खबर तब सामने आई जब मुरादाबाद कोर्ट ने 2017 के एक वेडिंग इवेंट बुकिंग से जुड़ी एक शिकायत पर ध्यान दिया. यह दावा किया गया कि सोमवार को अदालत ने एक निर्धारित सुनवाई में अनुपस्थित रहने के कारण अमीषा पटेल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया. पटेल को अब 27 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है.

इवेंट ऑर्गेनाइजर पवन वर्मा ने अभिनेत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्हें 16 नवंबर, 2017 को एक शादी में परफॉर्म करना था. पवन ने आगे दावा किया कि 14.50 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया था, और मुरादाबाद में दिल्ली रोड पर एक होटल में उनके आवास की व्यवस्था की गई थी. हालांकि, पवन के अनुसार, अमीषा प्रोग्राम में नहीं आईं. ऑर्गनाइजर ने आगे दावा किया कि बाद में चर्चा के बाद, अमीषा ने कथित तौर पर पूरी राशि वापस करने का वादा किया.वर्कफ्रंट की बात करें तो अमीषा पटेल को आखिरी बार ब्लॉकबस्टर गदर 2 में देखा गया था.

