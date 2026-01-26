विज्ञापन

'बॉर्डर 2' की बल्ले-बल्ले तो अमीषा पटेल ने दिया 'गदर 3' पर अपडेट, फैन्स बोले- अब तारा सिंह किसे बचाएगा पाकिस्तान से? नवाज शरीफ को?'

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. इसी बीच अमीषा पटेल ने गदर 3 को लेकर अपडेट दिया है. यही नहीं, फैन्स इसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब मजाक बना रहे हैं.

बॉर्डर 2 की ताबड़तोड़ कमाई, अमीषा पटेल ने दिया गदर 3 पर अपडेट
  • गदर 3 की पुष्टि हो चुकी है और इसकी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, जो पहले से ज्यादा ग्रैंड होग.
  • अमीषा पटेल ने कहा कि गदर 3 में तारा सिंह और सकीना की जोड़ी वापसी से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचेगा
  • गदर फ्रैंचाइजी में पहली फिल्म ने 133 करोड़ रुपये और गदर 2 ने 691 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था
नई दिल्ली:

बॉर्डर 2 की बॉक्स ऑफिस (Border 2 Box Office) पर इस समय बल्ले-बल्ले है. सनी देओल की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ सपोर्ट मिल रहा है. ‘गदर' के फैंस के लिए खुशखबरी! अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर गदर 3 (Gadar 3 Update) को लेकर बड़ा हिंट दिया है. उन्होंने कहा कि जब भी तारा सिंह और सकीना की जोड़ी गदर 3 में स्क्रीन पर लौटेगी, तो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मच जाएगा. अमीषा ने अपनी एक्स (पूर्व ट्विटर) पोस्ट में लिखा, 'ट्रस्ट मी, जब भी फैंस गदर 3 में तारा-सकीना को देखेंगे, बॉक्स ऑफिस पर तहलका मच जाएगा. इस बार जब भी रिलीज होगी, बिग बजट, बिग स्केल और उससे भी बड़ा कंटेंट, बिग धमाका लोड हो रहा है...डे 1 पर 60 करोड़ प्लस का. अगर और जब भी होगा तो...'

अमीषा पटेल ने फैन्स के साथ सोशल मीडिया पर #askamy सेशन रखा था जिसमें एक फैन ने पूछा था कि 'सभी फैन्स गदर 3 का इंतजार कर रहे हैं, कब? तारा और सकीना की जोड़ी को एक साथ कब देखा जा सकेगा.' ये उसी का जवाब था.

गदर 3 की पुष्टि पहले ही हो चुकी है. डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अगस्त 2025 में एक इंटरव्यू में कन्फर्म किया था कि गदर 3 जरूर बनेगी. उन्होंने कहा था कि गदर 2 की सफलता के बाद कहानी को आगे बढ़ाने का समय आ गया है. गदर सीरीज के क्रिएटर अनिल शर्मा ने बताया कि स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और यह फिल्म पहले से ज्यादा ग्रैंड होगी. जी स्टूडियोज ने भी अनिल शर्मा और सनी देओल के साथ पेपरवर्क पूरा कर लिया है. फैंस को उम्मीद है कि गदर 3 में सनी देओल तारा सिंह के रोल में लौटेंगे, जबकि अमीषा पटेल सकीना का किरदार निभाएंगी. 

गदर फ्रैंचाइजी की बात करें तो 2001 में रिलीज हुई ‘गदर: एक प्रेम कथा' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा था. फिल्म में तारा सिंह की कहानी दिखाई गई जो पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाता है. इसने 133 करोड़ रुपये कमाए, जो उस समय की सबसे बड़ी हिट थी. 2023 में आई गदर 2 ने भी धमाल मचाया, जिसमें तारा सिंह अपने बेटे को बचाने पाकिस्तान जाता है. फिल्म ने 691 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और सनी देओल की कमबैक मूवी बनी. 

हालांकि अमीषा पटेल ने गदर 3 के लिए शर्त भी रखी है. उन्होंने कहा था कि वह तभी फिल्म में काम करेंगी, जब स्क्रिप्ट में उनका रोल मजबूत होगा. उनकी इस इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, 'तारा और सकीना साथ में? ये मूवी नहीं, इवेंट होगा' जबकि दूसरे ने मजाक में कहा, 'अब तारा सिंह किसे बचाएगा पाकिस्तान से? नवाज शरीफ को?'

