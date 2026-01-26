विज्ञापन

बॉर्डर 2 की कामयाबी के बीच गदर 2 की सकीना का आया रिएक्शन, अमीषा पटेल बोलीं - 'नाकाबिल लोगों' को मिल रहा है रियलिटी चेक

बॉर्डर 2 की बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस के बीच सनी देओल की गदर 2 एक्टर्स अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने रिएक्शन दिया है.  

गदर 2 एक्टर अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने दिया रिएक्शन
सनी देओल की बॉर्डर 2 की बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की चर्चा के बीच गदर 2 में सकीना का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने एक्स पर एएमए सेशन में बताया कि कैसे बॉक्स ऑफिस का इकॉनॉमिक्स बदल गया है. वहीं उन्होंने अपने करियर और प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात  की. उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि वह देख रही हैं कि कोरोना के बाद से इंडस्ट्री में नाकाबिल लोगों को रियलिटी चेक मिल रहा है. वहीं अमीषा पटेल के अलावा सनी देओल के ऑनस्क्रीन बेटे का किरदार निभाने वाले एक्टर उत्कर्ष शर्मा ने भी बॉर्डर 2 की तारीफ की है. 

अमीषा पटेल ने एक्स पर लिखी ये बात

एक्स पर एक फैन ने पूछा, पिछले दिनों ऐसी कौन सी चीज है, जिसने आपको मुस्कुराने की वजह दी है. एक्ट्रेस ने जवाब में कहा, "यह देखकर कि कोरोना के बाद बॉलीवुड में इकोनॉमिक्स कैसे बदल गई है और सभी सुधार अच्छे के लिए हो रहे हैं और जो लोग इसके लायक हैं उन्हें उनका हक मिल रहा है और जो इसके लायक नहीं हैं उन्हें आखिरकार रियलिटी चेक मिल रहा है (थम्ब्स अप इमोजी) तो हां, यह मुस्कान अच्छे के लिए है."

सनी देओल के ऑनस्क्रीन बेटे ने की बॉर्डर 2 की तारीफ

एक्टर उत्कर्ष शर्मा, जिन्होंने गदर 2 में सनी देओल के ऑनस्क्रीन बेटे का किरदार निभाया था. उन्होंने एक्स पर बॉर्डर 2 की तारीफ की है. एक्टर ने लिखा, बीती रात बॉर्डर 2 देखी... सनी देओल सर की दहाड़ हमेशा की तरह जोरदार. उनका “है जुर्रत” भाषण बहुत बढ़िया था और याद रखा जाएगा  वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी के साथ का भी मजा आया. टीम को बधाई. इस पोस्ट पर फैंस ने गदर 3 लाने की भी गुजारिश एक्टर से की है. 

गौरतलब है कि बॉर्डर 2 एक्टर सनी देओल की गदर 2 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में उनके साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा अहम किरदार में नजर आए थे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई हासिल की थी. वहीं अब बॉर्डर 2 की बात करें तो केवल 3 दिनों में फिल्म ने 121 करोड़ की कमाई भारत में हासिल कर ली है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 158 करोड़ पार हो गया है. 

