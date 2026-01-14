पर्दे पर भौकाल मचाएंगे अल्लू अर्जुन, इस डायरेक्टर संग लेकर आ रहे हैं अपनी 23वीं फिल्म

टॉलीवुड के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने एक बार फिर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. भोगी के मौके पर (14 जनवरी 2026) उनकी 23वीं फिल्म AA-23 का आधिकारिक ऐलान हो गया है. यह फिल्म तमिल के सुपरहिट डायरेक्टर लोकेश कनगाराज के साथ उनकी पहली बड़ी टीम-अप होगी. प्रोडक्शन हाउस माइथ्री मूवी मेकर्स इस प्रोजेक्ट को बना रहा है, जो 'पुष्पा' सीरीज के बाद अल्लू अर्जुन के साथ फिर से जुड़ा है. ऐलान के साथ एक स्पेशल वीडियो भी रिलीज किया गया है, जिसमें गाना '23' चल रहा है. इस गाने के बोल हाइजेनबर्ग ने लिखे हैं और हेक्टर सालामांका ने गाया है.
AA-23 के बारे में
वीडियो में टैगलाइन "स्ट्राइव फॉर ग्रेटनेस" दिखाई गई है, जो फिल्म की थीम को दर्शाती है. पोस्ट में लिखा है - "इंडियन सिनेमा में आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन और लोकेश कनगाराज के साथ. फिल्म में अनिरुद्ध रविचंदर म्यूजिक कंपोज करेंगे, जो लोकेश के साथ उनकी लगातार सफल जोड़ी है. अल्लू अर्जुन ने पहले भी अनिरुद्ध के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की थी, और अब यह सपना पूरा हो रहा है. यह प्रोजेक्ट लोकेश के लिए भी 'ड्रीम प्रोजेक्ट' माना जा रहा है.
अल्लू अर्जुन की पिछली फिल्म
अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा: द रूल' ने 2024 में दुनिया भर में करीब 1871 करोड़ कमाए थे, जिससे उनकी स्टार पावर और बढ़ गई है. लोकेश कनगाराज की 'लियो' और 'कूलि' जैसी फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था. इस नई फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू होगी. फैंस अब उत्सुक हैं कि यह एक्शन से भरपूर कहानी कैसी होगी और यह पैन-इंडिया स्तर पर कितना बड़ा धमाका करेगी. यह सहयोग तेलुगु और तमिल सिनेमा के लिए बड़ा मौका है, जहां दोनों इंडस्ट्री के टॉप टैलेंट एक साथ आ रहे हैं. जल्द ही फिल्म के बारे में और डिटेल्स सामने आएंगी.
