एक ही नाम से अलग अलग 36 साल में रिलीज हुईं ये फिल्में, कभी स्टोरी रही अलग तो कभी बदले सितारों के चेहरे

सिनेमा का जादू यही है कि एक ही कहानी अलग अलग समय में अलग तरह से महसूस होती है. 70, 80 और 90 के दशक की फिल्मों ने हमें ऐसे किरदार दिए जो हमारे परिवार जैसे लगते थे. उनकी कमजोरियां, उनका डर और उनका कॉमिक जोनर बिल्कुल अलग था. फिर वक्त बदला, दर्शक बदले और सिनेमा का पैमाना भी. और, उसके के बाद वही कहानियां वापस लौटकर आईं. लेकिन नए रंग, नए संगीत और बड़े कैनवास के साथ लौटीं. चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी फिल्म हैं जिनकी कहानियां सेम हैं. लेकिन अंदाज बिल्कुल ही जुदा जुदा हैं.

नाम वही कलेवर नया

इंस्टाग्राम पर बॉलीवुड बबल नाम के हैंडल ने कुछ फिल्मों के पोस्टर शेयर किए है. जिसमें बताया है कि कौन कौन सी फिल्म उसी नाम के साथ रिलीज हुईं. सालों के फासले के बाद उन फिल्मों में क्या अंतर नजर आया. इस पोस्ट के कैप्शन में ही लिखा है कि एक स्टोरी लेकिन दो टाइमलाइन और एंडलेस ओपिनियन. इस पोस्ट का पहला पोस्टर है फिल्म हेरा फेरी का. अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की हेरा फेरी साल 1976 में रिलीज हुई और अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और तब्बू की हेरा फेरी साल 2000 में रिलीज हुई. एक पोस्टर में आप गोलमाल देख सकते हैं. अमोल पालेकर की गोलमाल साल 1979 में रिलीज हुईं. और, अजय देवगन की गोलमाल साल 2006 में पहली किश्त के रूप में आई. हालांकि दोनों ही फिल्मों की कहानी अपनी पहली फिल्म से काफी अलग थी.

किरदार अलग कहानी सेम

एक पोस्टर डॉन मूवी का है. अमिताभ बच्चन स्टारर डॉन 1978 में रिलीज हुई. शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा की डॉन साल 2006 में रिलीज हुई. अग्निपथ भी ऑलटाइम फेवरेट मूवीज में से एक है. जिसमें से अमिताभ बच्चन की मूवी 1990 में रिलीज हुई तो ऋतिक रोशन की मूवी 2012 में रिलीज हुई. इन दोनों फिल्मों की खास बात ये थी कि थोड़े बहुत बदलावों के अलावा दोनों ही अपने ओल्ड वर्जन की रीमेक ही थीं. जिसमें पुराने बड़े सितारों की जगह नए दौर के बड़े सितारे नजर आए और लोगों ने उन्हें पसंद भी किया.