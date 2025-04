अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म AA22 पर रिलीज, आपने देखा क्या ?

साउथ फिल्म डायरेक्टर अपनी एटली एक्शन और मसाला फिल्मों के लिए जाने जाते है. उनकी फिल्मों एक्शन और एंटेरटेंमेंट का पावर पैक होती हैं. एटली की पिछली फिल्म जवान ना केवल ब्लॉकबस्टर रही पर साथ ही फिल्म ने 1000 करोड़ क्लब में एंट्री भी ली थी. अपनी सुपरहिट फिल्मों के ग्राफ के साथ एटली लगातार कंट्रोवर्सी के इर्द-गिर्द नजर आए हैं. अब सेलेब्स के साथ तो इस तरह की खबरें चलती ही रहती हैं. कल (8 अप्रैल) ही रिलीज हुए अल्लू अर्जुन के साथ आने वाली नई फिल्म AA22 के पोस्टर पर नेटीजेन्स ने इसे भी कॉपी बताना शुरू कर दिया. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

The mAAss has just begun!⚡ 6M+ cumulative views for #AA22xA6



A Magnum Opus from Sun Pictures💥



🔗 - https://t.co/NROyA23RWO@alluarjun @Atlee_dir #AA22 #A6 #SunPictures pic.twitter.com/M5Olo5AGeK