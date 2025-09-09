आलिया भट्ट की भाभी की 10 तस्वीरें, इमरान हाशमी संग दी हिट फिल्म, 5वीं में पूजा भट्ट पर भी पड़ेंगी भारी

आलिया भट्ट बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं. वो महेश भट्ट और सोनी राजदान की बेटी हैं. महेश भट्ट की फैमिली के कई लोग बॉलीवुड का हिस्सा हैं. मोहित सूरी महेश भट्ट की बहन के बेटे हैं इसी नाते वो और आलिया भट्ट कजिन्स हैं. आलिया ने कभी मोहित सूरी की फिल्म में काम नहीं किया है मगर मोहित चाहते हैं वो उनके साथ काम करें. आलिया के बारे में तो सब जानते हैं मगर क्या आपको मोहित सूरी की पत्नी के बारे में पता है.आलिया भट्ट की भाभी बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेस रह चुकी हैं और अब इंडस्ट्री छोड़कर डीजे बन गई हैं. आपको आलिया की भाभी के बारे में बताते हैं.



आलिया भट्ट की भाभी कोई और नहीं बल्कि उदिता गोस्वामी हैं. उदिता ने कई फिल्मों में काम किया है और अब एक्टिंग छोड़कर वो डीज बन चुकी हैं.

उदिता ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म पाप से की थी. ये फिल्म 2003 में आई थी. इस फिल्म में उदिता के साथ जॉन अब्राहम लीड रोल में नजर आए थे.

उसके बाद उदिता ने इमरान हाशमी के साथ फिल्म जहर में काम किया था और इस फिल्म से उन्हें पॉपुलैरिटी दिलाई थी.

उदिता लंबे समय तक इंडस्ट्री में नहीं टिकी रहीं. वो अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गईं. फिल्में ना चलने की वजह से उदिता ने अपना हाथ फैशन इंडस्ट्री में आजमाया था. मगर वहां भी बात नहीं बनी.

उदिता ने उसके बाद से एक्टिंग की दुनिया छोड़ दी और फिर वो म्यूजिक इंडस्ट्री में घुल गईं. अब उदिता डीजे बन चुकी हैं और हर जगह छा गई हैं.

उदिता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपने क्लब की वीडियोज शेयर करती रहती हैं.

खूबसूरती के मामले में उदिता आज भी एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं. वो अक्सर अपनी ग्लैमरस फोटोज भी शेयर करती रहती हैं.

उदिता ने 9 साल डेट करने के बाद मोहित सूरी से 2013 में शादी की थी. मोहित और उदिता के दो बच्चे एक बेटा और एक बेटी है.

मोहित सूरी की हाल ही में सैयारा फिल्म रिलीज हुई थी. जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था. इस फिल्म का टाइटल ट्रैक खूब वायरल हुआ था.

उदिता ने सैयारा का टाइटल ट्रैक नाइट क्लब में बजाया था. उन्होंने ये गाना मोहित को सैयारा की सक्सेस पर डेडिकेट किया था.