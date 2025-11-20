आलिया भट्ट ने जिम में किया वर्कआउट, साथ में पुल-अप्स करते दिखे रणबीर कपूर  

बॉलीवुड की गंगूबाई आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म अल्फा से चर्चा में है. इस फिल्म से पहली बार आलिया भट्ट स्पाई एक्शन फिल्मों में कदम रखने जा रही है. इस फिल्म में आलिया के साथ शरवरी वाघ भी एक्शन करती दिखेंगी. आलिया की बात करें तो एक्शन फिल्मों के लिए उन्हें खुद पर बहुत मेहनत करनी पड़ी रही है और इसी बहाने पर वह फिजिकली फिट भी हो रही हैं. वैसे आलिया अपनी हेल्थ और फिटनेस का पूरा ख्याल रखती हैं और समय-समय पर अपने वर्कआउट के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. अब आलिया का जिम से ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें रणबीर कपूर भी दिख रहे हैं. आलिया भट्ट 32 साल की उम्र में एक बच्चे की मां होने के बाद भी खुद को कैसे फिर रखती हैं चलिए जानते हैं.
30 प्लस आलिया भट्ट इतनी फिट कैसे?
दरअसल, आलिया भट्ट का वर्कआउट रूटीन बहुत हार्ड है. इसमें योग, पिलेट्स, कार्डियो, ट्रेनिंग, प्लैंक और स्ट्रेंथ जैसे हैवी वर्कआउट शामिल हैं. इसके अलावा आलिया के वर्कआउट रूटीन में स्क्वाट्स, पुश अप्स और पुल अप्स जैसी एक्सरसाइज भी शामिल हैं. वायरल वीडियो में भी आलिया को यह सब करते देखा जा रहा है. आपको आलिया भट्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ना सिर्फ एक्ट्रेस की ग्लैमरस तस्वीरें, बल्कि उनके फिटनेस सीक्रेट वाले वीडियो भी देखने को मिलेंगे. इन वीडियो में आप देखेंगे कि वेट लिफ्टिंग के साथ-साथ आलिया ट्रेडमिल पर दौड़ना जैसी कार्डियो एक्सरसाइज भी करती हैं. इसके अलावा आलिया भट्ट माउंटेन क्लाइंबिंग और बियर क्रॉलिंग, हॉस्टेज जंप्स और गोरिल्ला हॉप्स जैसे कड़ा वर्कआउट भी करती हैं.
आलिया भट्ट का वर्कफ्रंट
आलिया के वर्कफ्रंट की बात करें तो पिछली बार वह फिल्म जिगरा (2024) में दिखी थीं, जो फ्लॉप साबित हुई. अब एक्ट्रेस की झोली में दो बड़े बजट की फिल्में अल्फा के साथ-साथ पति रणबीर कपूर और राजी को-एक्टर विक्की कौशल संग फिल्म लव एंड वार भी शामिल है, जिसे संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं. यह दूसरी बार होगा जब आलिया अपने स्टार हसबैंड रणबीर कपूर के साथ किसी फिल्म में नजर आएंगी. इससे पहले स्टार कपल ने फिल्म ब्रह्मास्त्र में साथ में काम किया था, जो हिट हुई थी. इन सबके बावजूद आलिया यह भी नहीं भूलतीं कि वह एक बेटी राहा कपूर की मां भी हैं. राहा की अठखेलियों के साथ आलिया की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं