कहां हैं 28 साल पुरानी बॉर्डर की कास्ट, कोई बना धुरंधर तो किसी ने छोड़ दिया बॉलीवुड

देशभक्ति जगा देने वाली फिल्मों की जब भी बात आती है तो सबसे पहले 1997 में आई बॉर्डर की सबको याद आती है. 1997 में आई बॉर्डर में इंडिया-पाकिस्तान के बीच जंग दिखाई गई थी. जिसे जेपी दत्ता ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म के एक्शन से लेकर डायलॉग और गानों सभी ने लोगों को फुल इंप्रेस कर दिया था. अब 28 साल बाद फिल्म का सीक्वल रिलीज होने जा रहा है. 23 जनवरी 2026 को बॉर्डर 2 रिलीज हो रही है. इस फिल्म में सनी देओल के अलावा पूरी कास्ट बदल चुकी है. नई कास्ट तो सभी लोग देख रहे हैं. आइए आपको बताते हैं कि बॉर्डर की कास्ट पहले से कितनी बदल चुकी है और अब क्या कर रही है.

सनी देओल

1997 में आई बॉर्डर और उसके सीक्वल दोनों में ही सनी देओल नजर आएंगे. फिल्म में उन्होंने मेजर कुलदीप चांदपुरी का किरदार निभाया था. सनी आज भी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं और अपनी जबरदस्त फिल्मों से लोगों का दिल जीत रहे हैं.

सुनील शेट्टी

बॉर्डर में सुनील शेट्टी ने कैप्टन भैरो सिंह का किरदार निभाया था. इस फिल्म में सुनील ने अपनी एक्टिंग से सभी को इंप्रेस कर दिया था. अब फिल्म के सीक्वल में सुनील के बेटे अहान शेट्टी नजर आने वाले हैं. सुनील का लुक अब पूरी तरह से बदल चुका है. वो अब और ज्यादा हैंडसम लगने लगे हैं.

अक्षय खन्ना

अक्षय खन्ना ने फिल्म में लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह का किरदार निभाया था. अक्षय आज भी फिल्मों में छाए हुए हैं. उनकी फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है. हर तरफ उनकी ही तारीफ हो रही है.

जैकी श्रॉफ

बॉर्डर में जैकी श्रॉफ ने विंग कमांडर एंडी बाजवा का किरदार निभाया था. फिल्म में जैकी की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई है. आज भी वो अपनी इस फिल्म के लिए जाने जाते हैं.

पूजा भट्ट

पूजा भट्ट ने फिल्म में कमला का किरदार निभाया था. उन्होंने अपनी मासूमियत से सभी को इंप्रेस कर दिया था. पूजा को अब देखेंगे तो उनका लुक पूरी तरह से बदल चुका है. वो अब एक्टिंग की दुनिया से दूर ही रहती हैं.

राखी

फिल्म में राखी ने अक्षय खन्ना की अंधी मां का किरदार निभाया था. राखी ने अपनी ममता से सभी का दिल जीत लिया था. उनके कुछ सीन्स पर लोग अक्सर इमोशनल हो जाते हैं. वो अब बहुत ही कम फिल्मों में नजर आती हैं. उन्हें इवेंट्स में भी बहुत कम ही देखा जाता है.

तब्बू

बॉर्डर में तब्बू ने सनी देओल (मेजर कुलदीप) की पत्नी का किरदार निभाया था. तब्बू की एक्टिंग देखकर लोग काफी इंप्रेस हुए थे.

पुनीत इस्सर

पुनीत ने फिल्म में सूबेदार रतन सिंह का किरदार निभाया था. फिल्म में उन्होंने एक फौजी का जीवन दिखाया था. उनका एक्शन से लेकर मजाकिया अंदाज सभी इंप्रेस करने वाला था. पुनीत आजकल फिल्मों के साथ टीवी शोज में भी नजर आते हैं.

सुदेश बेरी

बॉर्डर की बात होती है तो सूबेदार मथुरादास का नाम जरूर आता है. ये किरदार सुदेश बेरी ने निभाया था. फिल्म में मथुरादास जब युद्ध के बीच छुट्टी मांगने जाता है तो सनी देओल का डायलॉग है जो आज भी वायरल होता है. सुदेश ने कई सालों तक फिल्मों में काम किया है और अब वो बीते लंबे समय से टीवी पर ही नजर आ रहे हैं. वो आखिरी बार टीवी शो राम भवन में नजर आए थे.

शर्बानी मुखर्जी

बॉर्डर 2 में राजा भैरव सिंह यानी सुनील शेट्टी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस शर्बानी मुखर्जी 57 साल की हो गई हैं. वहीं एक्टिंग की दुनिया से गायब हैं. हालांकि फैंस आज भी उन्हें मिस करते हैं.