मुंबई नहीं लंदन वाली दिवाली, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने मिठाई नहीं संतरा खाकर मनाई दिवाली

बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना और खिलाड़ी कुमार यानी कि उनके पति अक्षय लंदन में दिवाली मना रहे हैं. ट्विंकल ने वहां से अपनी दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में दोनों ही एथनिक वीयर में नजर आ रहे हैं. तस्वीरें शेयर करते हुए ट्विंकल ने लिखा, दिवाली लंदन में, पूरी तरह से तैयार और आसपास कोई मिठाई नहीं. तो ऐसे प्रेटेंड कर रहे हैं जैसे कि संतरे ही लड्डू हों. विटामिन सी से भरी स्वीटनेस आपके साथ बांट रही हूं. अब मंदिर जाएंगे असली मिठाई के साथ.

ट्विंकल खन्ना की तस्वीर पर बड़े ही शानदार रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. हर किसी ने दोनों के लुक की तारीफ की. इसके साथ ही उन्हें दिवाली की बधाई भी दी. वर्कफ्रंट पर बात करें तो अक्षय कुमार हाल ही में जॉली एलएलबी-3 में नजर आए थे और ट्विंकल खन्ना अमेजन प्राइम पर अपना शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के साथ दर्शकों को एंटरटेन कर रही हैं. ये शो अपने अलग-अलग गेस्ट के साथ मजेदार बातचीत की वजह से भी चर्चा में रहा है.

हाल में अक्षय कुमार खुद अपनी पत्नी के इस चैट शो पर पहुंचे थे जहां इन दोनों की केमिस्ट्री खूब पसंद की गई. ट्विंकल ने बातों-बातों में कहा कि शो में कुछ नई बात नहीं. वह तो अक्सर ही अक्षय कुमार से पूछताछ करती रहती हैं.