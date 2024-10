Diwali 2024: बॉलीवुडे सेलेब्स ने फैंस को विश की दीवाली, अक्षय कुमार ने लिखा- हर दिल में खुशियां....

Celebs Diwali Wish For Fans: पूरा देश दीपों का त्यौहार यानी दीवाली मना रहा है. इस मौके पर फिल्मी जगत के सितारे भी सोशल मीडिया के जरिए फैंस को पर्व की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. इन्हीं सितारों में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और करण जौहर जैसे सेलेब्स का नाम शामिल है, जिन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर फैंस को बधाई का मैसेज दिया है. अक्षय कुमार ने एक वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हर दिल में खुशियां, हर घर में रौनक. आप सभी को और अपने के प्रियों को हैप्पी दिवाली. वहीं इस पोस्ट पर फैंस भी एक्टर को दीवाली की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं.

निर्माता निर्देशक करण जौहर दिवाली मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों और मां के साथ तस्वीरें शेयर कर सोशल मीडिया पर बधाई दी है.

Wishing you and your loved ones a very #HappyDiwali ✨🪔 pic.twitter.com/hpZK8lD59i