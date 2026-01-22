ट्विंकल खन्ना गुस्से में अक्षय कुमार संग करती हैं ऐसा बर्ताव, आप भी कहेंगे- भगवान किसी के साथ ना हो ऐसा

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार इन दिनों सोनी लिव और सोनी टीवी व्हील ऑफ फॉर्चून को लेकर चर्चा में हैं, जो 27 जनवरी से शुरू होने वाला है. इससे जुड़ा एक प्रोमो सामने आया, जिसमें हाल ही में उन्होंने एक्टर श्रेयस तलपड़े के सवाल 'तेरी बीवी जब गुस्सा होती है तो क्या करती है? बीवी की पोल खोल.' इस पर श्रेयस तलपड़े ने कहा, अगर रिमोट फेक के मारा तो समझ जाता हूं मैं टीवी ज्यादा देख रहा था. और अगर फोन फेक के मारा तो शायद फोन पर ज्यादा बात कर रहा था. तो तुरंत मुझे समझ आ जाता है मेरी गलती क्या है.

अक्षय कुमार ने बताई हैप्पी मैरिड की लाइफ की चाबी

इसके बाद रितेश देशमुख को श्रेयस तलपड़े को गले लगाते हुए देखा जा सकता है. जबकि जेनेलिया देशमुख हंसती हुई नजर आ रही हैं. इसी एपिसोड में अक्षय कुमार ने मैरिड लाइफ पर एक टिप दी थी. अक्षय कुमार ने खुलासा किया कि हैप्पी मैरिज की चाबी सॉरी है.

व्हील ऑफ फॉर्चून के सेट पर अक्षय कुमार ने रितेश देशमुख से पूछा किया कि वह और जेनेलिया देशमुख कितने साल से साथ हैं. रितेश ने कहा, 10 साल डेटिं और 14 साल शादी के. तो 24 साल टोटल हो गए हैं. इस पर अक्षय खाना कहते हैं, 25 साल वाले के पूछ. सॉरी बोलना सीखो. उन्होंने वाइफ ट्विंकल खन्ना से लड़़ाई का जिक्र करते हुए कहा, मेरी बीवी का अलग है. अगर मेरी वाइफ मुझसे गुस्सा होगी तो मुझे रात में सोने के वक्त पता चल जाता है. क्योंकि जब मैं सोने जाता हूं तो मेरी वाली बैड की साइड़ पूरा गीला होता है. वह वहां पानी डाल देती है.