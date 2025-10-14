विज्ञापन

इस तमिल फिल्म का रीमेक बनाने के लिए बेताब अक्षय कुमार, 2025 की इस फिल्म अब लेकर आएंगे हिंदी में

दग्गुबाती वेंकटेश की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हैं. इस साल की शुरुआत में उनकी फिल्म संक्रांतिकी वस्तुनम आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी. अब इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनने वाला है.

Read Time: 2 mins
Share
इस तमिल फिल्म का रीमेक बनाने के लिए बेताब अक्षय कुमार, 2025 की इस फिल्म अब लेकर आएंगे हिंदी में
2025 में इस तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक लेकर आएंगे अक्षय कुमार
नई दिल्ली:

दग्गुबाती वेंकटेश तेलुगू सिनेमा के उन सुपरस्टार्स में से एक हैं जिनकी फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. अपने लंबे करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और अब उनकी हालिया फिल्म 'संक्रांतिकी वस्तुनम' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. ये फिल्म 14 जनवरी को रिलीज हुई थी और रिलीज के कुछ ही दिनों में हिट साबित हो गई. अब फैंस के लिए एक और बड़ी खबर है. 'संक्रांतिकी वस्तुनम' का हिंदी रीमेक बनने जा रहा है और इसमें लीड रोल में कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार नजर आने वाले हैं.

ये भी पढ़ें: 89 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन के नाती की किस्मत बदलेंगे धर्मेंद्र, इस फिल्म में एक्टिंग करते आएंगे नजर

'संक्रांतिकी वस्तुनम' का बनेगा हिंदी रीमेक

तेलुगू वर्जन में दग्गुबाती वेंकटेश के साथ मीनाक्षी चौधरी, ऐश्वर्या राजेश और उपेंद्र लिमाय जैसे कलाकारों ने दमदार एक्टिंग की थी. फिल्म की कहानी और वेंकटेश की परफॉर्मेंस दोनों को ही खूब पसंद किया गया. अब जब इसका हिंदी रीमेक बन रहा है, तो फैंस अक्षय कुमार को इस रोल में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस रीमेक को डायरेक्ट करेंगे अनीज बाज्मी, जो पहले भी कई सुपरहिट कॉमेडी और फैमिली ड्रामा फिल्में बना चुके हैं. फिल्म का प्रोडक्शन दिल राजू करेंगे.

बॉक्स ऑफिस पर रही सुपरहिट

'संक्रांतिकी वस्तुनम' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया था. 50 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 186.90 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 256.54 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. ये वेंकटेश के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही. फिल्म अभी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर खूब देखी जा रही है और दर्शक इसे बार-बार देख रहे हैं. अब सभी की नजरें इसके हिंदी रीमेक पर हैं. क्या अक्षय कुमार भी वेंकटेश जैसी ही जादूगरी दिखा पाएंगे? ये देखना दिलचस्प रहेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Akshay Kumar, Sankranthiki Vasthunam, Sankranthiki Vasthunam Movie, Daggubati Venkatesh, Sankranthiki Vasthunam Box Office Collection
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com