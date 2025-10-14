इस तमिल फिल्म का रीमेक बनाने के लिए बेताब अक्षय कुमार, 2025 की इस फिल्म अब लेकर आएंगे हिंदी में

दग्गुबाती वेंकटेश तेलुगू सिनेमा के उन सुपरस्टार्स में से एक हैं जिनकी फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. अपने लंबे करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और अब उनकी हालिया फिल्म 'संक्रांतिकी वस्तुनम' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. ये फिल्म 14 जनवरी को रिलीज हुई थी और रिलीज के कुछ ही दिनों में हिट साबित हो गई. अब फैंस के लिए एक और बड़ी खबर है. 'संक्रांतिकी वस्तुनम' का हिंदी रीमेक बनने जा रहा है और इसमें लीड रोल में कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार नजर आने वाले हैं.

'संक्रांतिकी वस्तुनम' का बनेगा हिंदी रीमेक

तेलुगू वर्जन में दग्गुबाती वेंकटेश के साथ मीनाक्षी चौधरी, ऐश्वर्या राजेश और उपेंद्र लिमाय जैसे कलाकारों ने दमदार एक्टिंग की थी. फिल्म की कहानी और वेंकटेश की परफॉर्मेंस दोनों को ही खूब पसंद किया गया. अब जब इसका हिंदी रीमेक बन रहा है, तो फैंस अक्षय कुमार को इस रोल में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस रीमेक को डायरेक्ट करेंगे अनीज बाज्मी, जो पहले भी कई सुपरहिट कॉमेडी और फैमिली ड्रामा फिल्में बना चुके हैं. फिल्म का प्रोडक्शन दिल राजू करेंगे.

बॉक्स ऑफिस पर रही सुपरहिट

'संक्रांतिकी वस्तुनम' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया था. 50 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 186.90 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 256.54 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. ये वेंकटेश के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही. फिल्म अभी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर खूब देखी जा रही है और दर्शक इसे बार-बार देख रहे हैं. अब सभी की नजरें इसके हिंदी रीमेक पर हैं. क्या अक्षय कुमार भी वेंकटेश जैसी ही जादूगरी दिखा पाएंगे? ये देखना दिलचस्प रहेगा.