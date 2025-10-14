89 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन के नाती की किस्मत बदलेंगे धर्मेंद्र, इस फिल्म में एक्टिंग करते आएंगे नजर

विज्ञापन

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने दो साल पहले जोया अख्तर की फिल्म "द आर्चीज" से डिजिटल डेब्यू किया था. हालांकि उनकी इस फिल्म को समीक्षकों की ओर से अच्छा रिव्यू नहीं मिला था.

नई दिल्ली:

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने दो साल पहले जोया अख्तर की फिल्म "द आर्चीज" से डिजिटल डेब्यू किया था. हालांकि उनकी इस फिल्म को समीक्षकों की ओर से अच्छा रिव्यू नहीं मिला था. वह अब अगस्त्य नंदा की पहली थिएट्रिकल फिल्म "इक्कीस" का फर्स्ट लुक सामने आया है, जिसे श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म के निर्माताओं ने घोषणा की है कि यह फिल्म दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. खास बात यह है कि अगस्त्य नंदा की इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के खास दोस्त धर्मेंद्र भी नजर आने वाले हैं. 

धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में इस फिल्म में एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे. मैडॉक फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, "अरुण खेतरपाल की जयंती पर, 'इक्कीस' - एक ऐसी कहानी जो हमेशा दिलों में रहेगी - की शूटिंग पूरी हो चुकी है. दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं #इक्कीस, श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित, भारत के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता की सच्ची अनकही कहानी. सिनेमाघरों में दिसंबर 2025!" एक अन्य पोस्ट में अगस्त्य नंदा के साथ लिखा गया, "वो इक्कीस का था, इक्कीस का ही रहेगा."

अगस्त्य नंदा इस फिल्म में सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल की भूमिका निभा रहे हैं, जो भारत के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता थे. यह फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध में उनकी वीरता को समर्पित है. अरुण खेतरपाल ने देश की सेवा करते हुए अपनी जान दी और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया.

फिल्म में अगस्त्य के साथ जयदीप अहलावत, धर्मेंद्र और सिकंदर खेर जैसे शानदार कलाकार भी अहम किरदारों में हैं. इस साल मई में रिलीज हुए टीजर में 1971 के बसंतर युद्ध के दौरान अरुण के पिता को भेजा गया एक पत्र दिखाया गया, जिसमें उनके बेटे की शहादत की खबर थी. इसके बाद युद्ध के दृश्य और अरुण की वीरता की झलकियां दिखाई गईं. आज "इक्कीस" का फर्स्ट लुक सामने आया, और यह फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज होगी. यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगी.

