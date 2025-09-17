विज्ञापन

अक्षय कुमार की हीरोइन, साउथ में भी था जलवा, पर्सनल लाइफ रही ऐसी बर्बाद 7 बार की आत्महत्या की कोशिश

अक्षय कुमार की ये हीरोइन मलयालम सिनेमा का एक बड़ा नाम रहीं. इन्होंने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत अक्षय कुमार के साथ की लेकिन पर्सनल लाइफ उथल-पुथल से भरी रही.

अक्षय कुमार की हीरोइन, साउथ में भी था जलवा, पर्सनल लाइफ रही ऐसी बर्बाद 7 बार की आत्महत्या की कोशिश
अक्षय कुमार की इस हीरोइन को पहचाना ?
नई दिल्ली:

फिल्मों में सफलता और स्टारडम पाना आसान नहीं है और इस मुकाम को बरकरार रखना एक मुश्किल काम हो सकता है. आज हम साउथ की एक ऐसी टॉप एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने 100 से ज्यादा फिल्में की हैं, देश भर के सुपरस्टार्स के साथ काम किया है और कई सफल फिल्में की हैं. प्रोफेशनल लाइफ में बेहद सफल होने के बावजूद वह पर्सनल लाइफ में संघर्ष कर रही थीं इसका असर उनके करियर पर पड़ा. मोहिनी को किसी भी फिल्म में काम किए एक दशक से ज्यादा हो गया है लेकिन सिनेमा में उनका योगदान और उनका डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ आज भी चर्चा में रहती है.

कौन हैं मोहिनी?

महालक्ष्मी श्रीनिवासन यानी मोहिनी मलयालम सिनेमा में अपनी दमदार परफॉर्मेंसेज के लिए पॉपुलर हैं. 20 साल के करियर में मोहिनी ने 100 से ज्यादा फिल्में कीं और टॉप सुपरस्टार्स के साथ काम किया जिनमें शिवाजी गणेशन, नंदमुरी बालकृष्ण, चिरंजीवी, मोहनलाल, ममूटी, शिवराजकुमार, विजयकांत, विष्णुवर्धन, विक्रम, रविचंद्रन, सरथकुमार, मोहन बाबू और सुरेश गोपी शामिल हैं.

उनकी पॉपुलर फिल्मों में चिन्ना मारुमागल, आदित्य 369, हिटलर, नाडोडी, इन्नाथे चिंथा विषयम, सैन्यम, वेशम, ओरु मरावथूर कनवु, गादिबिदी आलिया, थायगम, लाली, निशब्द, पुधिया मन्नारगल, श्रीरामचंद्र, थाई मोझी, जासूस नारद और कलेक्टर शामिल हैं. मोहिनी ने केवल एक हिंदी फिल्म की है जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम किया था. 1992 की 'डांसर' मोहिनी के करियर की एकमात्र बॉलीवुड फिल्म है.

मोहिनी ने 7 बार की खुद को मारने की कोशिश?

Cinema Vikatan से बातचीत में मोहिनी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि उन्होंने सात बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा, "शादी के बाद, मैं अपने पति और बच्चों के साथ एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जी रही थी. लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुझे एहसास हुआ कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूं. मेरी जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं था. फिर भी मैं डिप्रेस हो गई. एक समय तो मैंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, एक बार नहीं, बल्कि सात बार."

