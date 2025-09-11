विज्ञापन

साउथ की एक्ट्रेस का छलका दर्द, बोली- मैं स्विमसूट में कम्फर्टेबल नहीं थी, खूब रोई फिर भी जबरदस्ती सीन करवाए...

एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि उस फिल्म में उन्हें जरूरत से ज्यादा बोल्ड अंदाज में दिखाया गया.

एक्ट्रेस ने शेयर की आपबीती
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस मोहिनी ने हाल ही में बताया कि डायरेक्टर आरके सेल्वामणि की फिल्म 'कनमनी' में उनसे बिना सहमति के इंटिमेट सीन करने के लिए कहा गया था. उन्होंने बताया कि शुरुआत में मना करने और रोने के बावजूद उन्होंने फिल्म मेकर को नुकसान न हो, इसके लिए आखिर में हामी भरी. अवल विकटन को दिए एक इंटरव्यू में मोहिनी ने खुलासा किया कि कैसे उन्होंने स्विमसूट सीक्वेंस को लेकर अपना डिस्कम्फर्ट जाहिर करने की कोशिश की लेकिन उन पर यह सीन करने का दबाव डाला गया.

उन्होंने कहा, "डायरेक्टर आरके सेल्वामणि ने इस स्विमसूट सीक्वेंस की प्लानिंग की थी. मैं बहुत अनकम्फर्टेबल थी, मैं रोई और इसे करने से इनकार कर दिया और शूटिंग आधे दिन के लिए रोक दी गई. मैंने समझाने की कोशिश की कि मुझे तैरना भी नहीं आता! और मैं पुरुष ट्रेनर्स के सामने आधे कपड़े पहने कैसे सीख सकती हूं? उस समय, महिला ट्रेनर लगभग न के बराबर थीं. इसलिए मैं ऐसा करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी. ऐसा लगा जैसे मुझे 'उदल थझुवा' के लिए वह सीक्वेंस करने के लिए 'मजबूर' किया गया हो."

उन्होंने कहा, "मैंने आधे दिन काम किया और जो उन्होंने कहा, वो दिया. बाद में, जब उन्होंने कहा कि यही सीन ऊटी में शूट करना होगा, तो मैंने मना कर दिया. जब उन्होंने कहा कि शूटिंग आगे नहीं बढ़ेगी, तो मैंने कहा, 'यह आपकी समस्या है, मेरी नहीं. यह उसी तरह था जैसे आपने मुझे पहले मजबूर किया था.' इसलिए कनमनी एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें मेरी मर्जी के बिना मुझे जरूरत से ज्यादा ग्लैमरस दिखाया गया था. कभी-कभी चीजें हमारी मर्जी के खिलाफ हो जाती हैं, और यह सीन ऐसा ही एक उदाहरण है." उन्होंने आगे कहा कि कनमनी में उनका किरदार "बहुत खूबसूरत और चैलेंजिंग" होने के बावजूद, उसे वह पहचान नहीं मिली जिसकी वह हकदार थीं.

मोहिनी ने अपने फिल्मी करियर में कई पॉपुलर एक्टर्स के साथ काम किया है, जिनमें शिवाजी गणेशन, नंदमुरी बालकृष्ण, चिरंजीवी, मोहनलाल, ममूटी, शिवराजकुमार, विजयकांत, विष्णुवर्धन, विक्रम, रविचंद्रन, सरथकुमार, मोहन बाबू और सुरेश गोपी शामिल हैं.

उन्होंने 'चिन्ना मारुमागल', 'आदित्य 369', 'हिटलर', 'नाडोडी', 'इन्नाथे चिंथा विषयम', 'सैन्यम', 'वेशम', 'ओरु मरावथूर कनवु', 'गादिबिदी आलिया', 'थायगम' और अन्य फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं. एक्ट्रेस को आखिरी बार 2011 में मलयालम भाषा की राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म 'कलेक्टर' में देखा गया था.

