अपने से बड़ी इन 3 एक्ट्रेसेस के साथ अक्षय कुमार ने स्क्रीन पर किया रोमांस, 13 साल बड़ी ये एक्ट्रेस सच में हो गई थी ‘खिलाड़ी’ के प्यार में दीवानी

अक्षय कुमार ने 1991 की फिल्म सौगंध के साथ बॉलीवुड में कदम रखा था और अब 4 दशक बीत जाने के बाद भी वह लीड रोल्स में नजर आते हैं. उनकी पर्सनैलिटी और फिटनेस की बदौलत आज भी फिल्मों में हीरो के तौर पर दर्शक उन्हें पसंद करते हैं. बीते कुछ सालों में आई कई सारी फिल्मों में वह अपने से काफी छोटी उम्र की एक्ट्रेसेस के साथ काम कर चुके हैं. लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अक्षय ने अपने से बड़ी उम्र की एक्ट्रेसेस के साथ पर्दे पर रोमांस किया था. आइए जानते हैं कि वो अभिनेत्रियों कौन थीं.

रेखा

1996 में रिलीज हुई फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय कुमार ने रेखा के साथ बड़े पर्दे पर रोमांस किया था. फिल्म में रेखा नेगेटिव रोल में थीं. उन्होंने डॉन माया का किरदार निभाया था. फिल्म में अक्षय के साथ नजदीकियों का ये असर हुआ कि रियल लाइफ में भी रेखा उन्हें पसंद करने लगी थीं. मीडिया में उस वक्त दोनों के अफेयर की खबरें खूब उड़ी थीं. बता दें कि रेखा, अक्षय ये 13 साल बड़ी हैं.

माधुरी दीक्षित

1999 में आई फिल्म आरजू में अक्षय कुमार, माधुरी दीक्षित के साथ लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म में सैफ अली खान भी थे. लॉरेंस डिसूजा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अक्षय-माधुरी की केमिस्ट्री काफी पसंद की गई थी. बता दें कि माधुरी, अक्षय से 4 महीने बड़ी हैं.

श्रीदेवी

अक्षय कुमार ने श्रीदेवी के साथ 2004 में मेरी बीवी का जवाब नहीं फिल्म में काम किया था. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई. बता दें कि श्रीदेवी, अक्षय कुमार से 4 साल बड़ी थीं.