अक्षय कुमार की बेटी की 9 फोटो, जिनकी इंटरनेट पर हो रही है चर्चा

अक्षय कुमार ने हाल ही में बेटी नितारा का जिक्र किया और बताया कि वह साइबर क्राइम का शिकार हो गई थीं. 

Read Time: 3 mins
अक्षय कुमार की बेटी नितारा की 10 फोटो
नई दिल्ली:

अक्षय कुमार फैमिली मैन हैं, जो फिल्मों से वक्त निकालकर परिवार के साथ वक्त बिताते नजर आते हैं. हालांकि उनके बच्चे नितारा और आरव पैपराजी के कैमरे से अक्सर दूर रहते हैं. लेकिन हाल ही में अक्षय कुमार ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि उनकी बेटी की अश्लील फोटो एक ऑनलाइन गेम के जरिए मांगी गई. मुंबई में साइबर जागरूकता माह अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार शामिल हुए. जहां अक्षय कुमार ने अपनी बेटी के साथ हुई साइबर क्राइम की घटना का जिक्र किया और देवेंद्र फडणवीस से विनती करते हुए कहा कि हर स्कूल में बच्चों को 'साइबर' को सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाए. 

कार्यक्रम में अक्षय कुमार ने कहा, "मैं आपको उस घटना के बारे में बताना चाहता हूं जो कुछ महीनों पहले मेरे घर में घटी थी. मेरी बेटी ऑनलाइन गेम खेल रही थी और उस गेम में कई लोग शामिल होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते.

उन्होंने आगे कहा, वहां से मैसेज आता है, 'बहुत अच्छा खेला, वेरी गुड,' और फिर सवाल आता है कि 'तुम कहां रहती हो?' मेरी बेटी ने लोकेशन बता दी.

आगे अक्षय कुमार ने कहा, फिर कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल हो गया, और फिर मैसेज आता है…'मेल हो या फीमेल?' मेरी बेटी उसका भी जवाब देती है. उसके बाद वो अचानक उससे अश्लील फोटोज की डिमांड करता है और मेरी बेटी इस बारे में मेरी पत्नी को बताती है."

आगे उन्होंने कहा, "ये अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने अपनी मां से ये परेशानी शेयर की..लेकिन कुछ केस में ये नहीं हो पाता है. ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है और ऐसे ही शुरुआत होती है… मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे स्कूलों में बच्चे हिस्ट्री सीखते हैं, मैथ्स सीखते हैं..ऐसे ही बच्चों को साइबर के बारे में पढ़ाया जाए. डिजिटल वर्ल्ड की जानकारी के लिए बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है."

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अक्षय कुमार ने साल 2001 में सुपरस्टार राजेश खन्ना की बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना से शादी की थी. 

इसके बाद कपल के बड़े बेटे आरव खन्ना का जन्म हुआ. जबकि छोटी बेटी नितारा का जन्म 2012 में हुआ. 

हाल ही में ट्विंकल खन्ना ने बेटी के 13 साल के होने पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें डिंपल कपाड़िया और रिंकी खन्ना भी नजर आई थीं. 

13 वर्षीय नितारा को एक्टर ने मीडिया की नजरों से हमेशा बचाकर रखा है. जबकि कभी कभी वह इवेंट्स या सोशल मीडिया के जरिए बेटी की झलक दिखाते हुए नजर आते हैं. 

