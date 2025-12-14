स्कूल में लड़कियों का क्रश थे अक्षय खन्ना! क्लासमेट ने बताया मिलने आते थे पापा विनोद खन्ना और सौतेली मां  

30 साल के करियर रखने वाले अक्षय खन्ना इन दिनों चर्चा में हैं. उन्हें धुरंधर में रहमान बलोच के किरदार के लिए फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. वहीं सोशल मीडिया के जरिए सेलेब्स और फैंस भी खूब प्यार बरसा रहे हैं. इसी बीच वेस्ट बंगाल की राजनेता सायरा शाह हालिम ने भी एक्टर की तारीफ में पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि स्कूल में अक्षय खन्ना कैसे थे? पोस्ट में सायरा ने ऊटी के लॉरेंस स्कूल लवडेल के दिनों को याद किया जहां उनसे पहले अक्षय खन्ना ने भी पढ़ाई की है. पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, ऊटी के लॉरेंस स्कूल लवडेल के ओरिजनल हार्टब्रेक किड. इसके साथ एक्टर के जवानी के दिनों की एक फोटो भी शेयर की गई है.

पोस्ट के साथ सायरा ने लिखा, उन्होंने लिखा, “शायद मैंने यह पहले शेयर नहीं किया, लेकिन अक्षय खन्ना लॉरेंस स्कूल लवडेल में हमसे कुछ साल सीनियर थे, जहां मैं अपने भाई मेजर मोहम्मद अली शाह के साथ बोर्डर थी.” उन्होंने उस चर्चा को याद किया जो कैंपस में तब फैली जब कहा गयी कि विनोद खन्ना का बेटा 11th क्लास में जा रहा है. इसके चलते वह यह जानने के लिए एक्साइटेड थे कि वह कौन या कैसा दिखता है.

आगे उन्होंने कहा, अगले दो साल तक हमने उन्हों रोज देखा. आते-जाते हुए, उठने के बाद और कैंपस में. हम उनसे टकराते थे. कोई टक शॉप से ​​बाहर आ रहा था, तभी उससे टक्कर हो गई वगैरह वगैरह और यार, वह स्कूल का क्रश था! बस.अक्षय फुटबॉल टीम का कोई शोर मचाने वाला कैप्टन नहीं था. वह एक शांत तूफान था. वह चुप रहने वाला और सोचने वाला था और उसने जो एकमात्र ड्रामा किया, वह उसके स्कूल के दोस्तों के दिलों में था.”

सायरा ने आगे लिखा, “अक्षय एक मिस्ट्री मैन थे, जो कभी स्कूल के सोशल इवेंट्स का हिस्सा नहीं बनते थे, बड़े ग्रुप्स में नहीं रहते थे, उन्हें बस लॉन में चाय पीते हुए या स्कूल कैंपस में अकेले टहलते हुए चुपचाप रहना पसंद था, ट्रैडिशनली 'लेडीज़ मैन' न होने के बावजूद, वह कैंपस में सबसे पॉपुलर सीनियर थे. मुझे याद है कि उनके पिता विनोद खन्ना और सौतेली मां उनसे अक्सर मिलने आते थे. सालों बाद मैं हैरान नहीं थी कि वह फिल्मों में आ रहे थे. कुछ फिल्में चली कुछ नहीं. लेकिन एक चीज जो टिकी रही वो थी उनका मिस्ट्री मैन की तरह रहना. जैसे की वह अब हैं. शुक्र है कि अब उन्हें पहचान मिल रही है. ”

गौरतलब है कि अक्षय खन्ना धुरंधर में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और सारा अर्जुन के साथ नजर आ रहे हैं. वहीं अगले साल फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज होना है.