अक्षय खन्ना के गाल पर तमाचों की गूंज से बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बरसात, जानें रहमान डकैत को बीवी से पड़े थे कितने थप्पड़

धुरंधर में अक्षय खन्ना की एंट्री ने आग लगा दी. इस सीन के लिए उन्हें 7 असली थप्पड़ खाने पड़े, और यही पल फिल्म का सबसे धमाकेदार मोमेंट बन गया.

अक्षय खन्ना को जड़ दिए 7 थप्पड़, धुरंधर का एंट्री सीन बना शोस्टॉपर
'धुरंधर' को रिलीज हुए एक हफ्ता हो गया है. फिल्म एक हफ्ते में 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है. फैंस के बीच रणवीर सिंह को फिल्म को लेकर जो एक्साइटमेंट है, वो कम नहीं हो रही है. जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है अक्षय खन्ना की तूफानी एंट्री. रणवीर, संजय दत्त और आर माधवन अपनी जगह दमदार रहे, लेकिन रहमान डकैत बनकर आए अक्षय ने तो मानो पूरी फिल्म पर कब्जा कर लिया. 'धुरंधर' में एक सीन ऐसा भी आता है जब अक्षय खन्ना अपनी पत्नी से जोरदार थप्पड़ खाते हैं. फिल्म में उनपर एक जबरदस्त थप्पड़ लगता है और पूरा थिएटर जैसे थम सा जाता है. 

एक सीन के लिए पड़े 7 असली थप्पड़

अब असली मजा सुनिए. ये जो तगड़ा थप्पड़ आप स्क्रीन पर देखते हैं, वो सिर्फ एक टेक में नहीं हुआ था. इस एक इमोशनल सीन को परफेक्ट बनाने के लिए अक्षय खन्ना को सात बार असली थप्पड़ खाना पड़ा. उल्फत बनीं सौम्या टंडन को उस पल में मां का दर्द, पत्नी का गुस्सा और टूटे हुए दिल की आग...सब एक साथ दिखानी थी. डायरेक्टर आदित्य धर चाहते थे कि सीन जितना हो सके उतना सच्चाई के करीब लगे. इसलिए बार-बार टेक हुए, और अक्षय ने बिना कुछ बोले हर बार थप्पड़ झेल लिए. आखिरकार एक ऐसा शॉट निकला कि सेट पर मौजूद हर शख्स कुछ पल के लिए शांत हो गया. अक्षय खन्ना को इस सीन को पूरा करने के लिए 7 थप्पड़ खाने पड़े थे.

अक्षय की आंखें ही सब कह गईं

फिल्म में रहमान के बिल्कुल करीब रहने वाले डोंगा का रोल निभाने वाले नवीन कौशिक ने मजेदार बातें बताईं. उन्होंने कहा कि अक्षय खन्ना की सबसे बड़ी ताकत उनकी आंखें हैं. वो जितना बोलते हैं, उससे कई गुना ज्यादा उनके चेहरे पर भाव खेलते हैं. स्क्रिप्ट पढ़कर सबको लगा था कि रहमान डकैत की एंट्री धमाके वाली होगी. पर जब अक्षय खामोशी से, आंसू भरी आंखों के साथ फ्रेम में आए, तो साइलेंस ने ही पूरा तूफान खड़ा कर दिया. नवीन ने हंसते हुए कहा कि इस तरह की एक्टिंग के लिए अक्षय को बड़ा अवॉर्ड मिलना चाहिए.

इस सीन ने बना दी फिल्म यादगार

बेटे की मौत वाला सीन फिल्म का सबसे दर्द भरा हिस्सा है. इस पल में रहमान का गुस्सा, लाचारी और दर्द सब मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि दर्शक भी अंदर तक हिल जाते हैं. सौम्या टंडन हर टेक में और ज्यादा भावुक होती गईं, और अक्षय खन्ना बिना एक शब्द बोले पूरा दर्द अपनी आंखों में लेकर खड़े रहे. यही वजह है कि ये सीन फिल्म का सबसे भारी और यादगार पल साबित हुआ.

