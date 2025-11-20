65 साल के इस एक्शन हीरो ने स्टेज पर हीरोइन की बात पर दिया ऐसा रिएक्शन, वीडियो देख कहेंगे 'ओवरएक्टिंग की दुकान'

अपनी फिल्म के लिए या किसी एक सॉन्ग के लिए एक्टर और एक्ट्रेस जबरदस्त प्रमोशन करते हैं. अक्सर इस काम के लिए मीडिया से या टारगेट ऑडियंस से मुखातिब भी होते हैं. उसके बाद उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर प्रोग्राम वायरल भी होता है. आम लोग तो पूरा प्रोगाम देखते सुनते हैं. पर, कुछ दर्शकों की नजरें ऐसे मोमेंट्स पर होती हैं जो पूरे प्रोग्राम को मजेदार बना देती हैं. साउथ के दिग्गज एक्टर नंदामूरी बालकृष्ण (एनबीके) की अपकमिंग मूवी से जुड़े प्रोग्राम का भी एक छोटा-सा क्लिप वायरल हो रहा है. उसकी वजह है एक्टर का ऐसा रिएक्शन जिसे देखकर लोग खुद को रिएक्ट करने से रोक नहीं पा रहे हैं.

नंदामूरी बालकृष्ण का रिएक्शन

ट्विटर पर वायरल हो रहा ये क्लिप साउथ की अपकमिंग मूवी अखंडा 2 से जुड़ा है. इस फिल्म में नंदामूरी बालकृष्ण के साथ अब एक्ट्रेस सम्युक्ता एक खास सॉन्ग में नजर आएंगी. वायरल क्लिप में सारी बातचीत साउथ तेलुगू में हैं. वह दर्शकों से मुखातिब होती हैं. पीछे खड़े हैं नंदामूरी बालकृष्ण जो उन्हें सुनने के साथ साथ दूसरों को कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं. इसी बीच संयुक्ता उनकी तरफ पलटकर देखती हैं और नंदामूरी बालकृष्ण बिना झिझके मुस्कुराते हुए हाथ उठा कर तारीफ का एक्सप्रेशन देते हैं. वो भी उस समय जब ऐसा लगता है कि उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी है. इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर खूब मजाक बन रहा है.

ओवरएक्टिंग की दुकान

उनका ये एक्सप्रेशन बिलकुल ऐसा था जैसे बस खानापूर्ति कर रहे हों. जिसे कुछ दर्शकों ने रजिस्टर कर लिया और उनके एक्सप्रेशन पर कमेंट भी किया. बता दें कि फिल्म में नंदामूरी बालकृष्ण और संयुक्ता मेनन एक बड़े, धमाकेदार मास डांस नंबर में साथ दिखाई देंगे. ये गाना फिल्म के सबसे बड़े हाइलाइट्स में से एक बताया जा रहा है. नंदामूरी बालकृष्ण की ऑनस्क्रीन पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग एक पावरफुल ट्रैक तैयार करने की कोशिश है. जिसमें तेज बीट्स, रिदम और जबरदस्त एनर्जी नजर आएगी.