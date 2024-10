अजय देवगन का रतन टाटा के निधन पर फैसला, नहीं करेंगे सिंघम अगेन का प्रमोशन

दूरदर्शी और दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा 9 अक्टूबर को स्वर्ग सिधार गए. उनके निधन की दुखद खबर से देशभर में शोक की लहर है. इस खबर के सामने आने के बाद सलमान खान, अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर, करण जौहर और समेत कई बी-टाउन सेलेब्स ने अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की. उनके साथ अजय देवगन भी शामिल हुए. गोलमाल अगेन स्टार ने अपने फैन्स को यह भी जानकारी दी कि वे पहले से तय अपने #AskAjay सेशन को पोस्टपोन कर रहे हैं. अजय देवगन ने 9 अक्टूबर को यह अनाउंस कर अपने फैन्स को खुश कर दिया कि वे 10 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे सोशल मीडिया पर #AskAjay सेशन होस्ट करेंगे और अपने फैन्स के सवालों का जवाब देंगे. लेकिन रतन टाटा के अचानक निधन की दुखद खबर सुर्खियों में आने के तुरंत बाद, उन्होंने अपनी प्लानिंग कैंसल कर दी.

कुछ समय पहले सीनियर एक्टर ने ट्वीट किया, "दिवंगत रतन टाटा सर के सम्मान में हम कल के #AskAjay को पोस्टपोन कर रहे हैं." मैदान एक्टर ने भी आइकन को अपना अंतिम सम्मान दिया. अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, "दुनिया एक दूरदर्शी व्यक्ति के जाने का शोक मना रही है. रतन टाटा की विरासत हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करेगी. भारत और उससे परे उनके योगदान अतुलनीय हैं. हम उनके बहुत आभारी हैं. रेस्ट इन पीस सर".

In honor and respect of the late Ratan Tata Sir, we are postponing tomorrow's #AskAjay until further notice. https://t.co/UKLDxfiwf1