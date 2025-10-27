सोशल मीडिया पर वायरल हुए अजय देवगन के एक नहीं कई ‘हमशक्ल’, लोगों ने कहा- बना लो अजयकिस्तान!

आपने सोशल मीडिया पर एक्टर- एक्ट्रेसेस के हमशक्लों को कई बार देखा होगा. कई बार तो ये हमशक्ल बिल्कुल ही एक जैसे लगते हैं लेकिन कई बार ये बिल्कुल भी मैच नहीं खा पाते. सोशल मीडिया की भाषा में इसे किसी चीज की सस्ती कॉपी कहा जाता है. ऐसे में आज हम आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक एक्टर के हमशक्लों का वीडियो दिखाने जा रहे हैं.



वीडियो में दिखे चार 'अजय देवगन'



इस वीडियो में चार आदमी बैठे हुए नजर आ रहे हैं जो अजय देवगन कॉपी लग रहे हैं. वीडियो में चारों लोग अजय देवगन के गाने- मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल ये तुम्हीं को दिया है... गाने पर हल्की-फुल्की एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं.



इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ वीडियो



इस वीडियो को सोशल मीडिया पर messyy_culture नाम के अकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है- Offers 99.99% ajay Devgan. इस वीडियो में लोगों ने जमकर कमेंट भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा- बोरी में भरने के बाद बचा हुआ कुछ अजय देवगन. एक और यूजर ने लिखा- आपके लिए एक झोला अजय देवगन पैक कर दूं?



यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स



एक और यूजर ने लिखा- भाई आप लोग मिलकर एक अजय नगर बसा लो. वहीं, दूसरे ने लिखा- इस साल अजय देवगन की खेती अच्छी हुई. वहीं, एक यूजर ने लिखा- अजय देवगन से भरा ट्रक पलटा, दो तीन अजय देवगन फरार एक दिन एक नया देश बनेगा जिसका नाम होगा अजयकिस्तान .



